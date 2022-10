Ateme integriert IPTV- und OTT-Headend für Ooredoo

Um die IPTV- und OTT-Dienste von Ooredoo für Wachstum zu rüsten und zukunftssicher zu gestalten, beauftragte das Unternehmen Ateme.

Ooredoo TV, ein TV-Dienst von Ooredoo Qatar, bietet Live-TV, On-Demand-Inhaltsbibliotheken und Apps, die über das Glasfasernetz des Unternehmens verteilt werden und dann via Wi-Fi bei den Kunden auf diverse Devices verteilt werden können. Insgesamt bietet Ooredoo Mobilfunk-, Festnetz-, Breitband-Internet- und verwaltete Unternehmensdienste, die auf die Bedürfnisse von rund 130 Millionen Kunden in den Märkten des Nahen Ostens, Nordafrikas und Südostasiens zugeschnitten sind. Ooredoo hat seinen Hauptsitz in Doha und ist auch in anderen Märkten direkt vertreten, darunter Kuwait, Oman, Algerien, Tunesien, Irak, Palästina, den Malediven und Indonesien.

Nun erteilte Ooredoo TV an Ateme den Auftrag, ein konvergentes IPTV/OTT-Headend einzurichten und in Betrieb zu nehmen, das auf Titan-Encodern von Ateme basiert.

Das neue konvergente Headend, in dessen Zentrum Software-Encoder von Ateme eingesetzt werden, die mit hoher Videoqualität und hoher Dichte operieren, bietet Ooredoo eine All-in-One-Lösung für seine aktuelle IPTV-Infrastruktur und seine Pläne zur Migration der Dienste auf reines OTT für sein Angebot von 450 linearen Kanälen und mehr als 1.000 Stunden Offline-Inhalten. Das Projekt wurde innerhalb von zwölf Wochen ohne Ausfallzeit abgeschlossen, erläutert Ateme.

Mit Schwerpunkt auf Innovation und Standardisierung stellt Ateme sicher, dass seine Lösungen Kunden wie Ooredoo in die Lage versetzen, eine hohe Videoqualität bei niedrigen Latenzzeiten zu erreichen, während sein innovatives Geschäftsmodell eine flexible Erweiterung ermöglicht, um der steigenden Nachfrage in der Zukunft gerecht zu werden. Die R&D-Unterstützung von Ateme ermöglicht außerdem eine zukunftsorientierte Roadmap und eine Anpassung der Funktionen an die zukünftigen Bedürfnisse der Kunden, so das Unternehmen.

»Wir wollten eine Lösung, die die heutigen Streaming-Anforderungen erfüllt und gleichzeitig für die Zukunft gerüstet ist«, sagte Saoud Al-Shammeri, Assistant Director TV & Multimedia bei Ooredoo Qatar. »Die konvergente Kopfstelle von Ateme mit ihren High-Density-Titan-Encodern entsprach genau unseren Vorstellungen. Sie ermöglichte es uns, unsere Rechenzentrumskosten durch eine leistungsverdichtete Lösung zu optimieren, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, und gleichzeitig eine agile und flexible Lösung bereitzustellen, um mehr Kunden auf den Geräten ihrer Wahl heute und morgen zu erreichen.«

»Dieses Projekt stellt sicher, dass die Kunden von Ooredoo weiterhin mit einer erstklassigen Videoqualität bei niedrigsten Latenzzeiten bedient werden. Wir sind stolz darauf, Ooredoo bei dieser Umstellung begleitet zu haben und ihren Zuschauern zu ermöglichen, ihre bevorzugten Inhalte auf jedes beliebige Gerät zu streamen«, sagte Rajesh Jagadish, Sales Director MEA bei Ateme.