Pomfort Reeltime Pro

Reeltime Pro ist eine Softwarelösung, mit der sich am Set die unterschiedlichsten Quellen wiedergeben lassen.

Pomfort beschreibt Reeltime Pro als bahnbrechenden Technologie für die Videowiedergabe am Set. Die neue Softwarelösung, die von zwei Monitoring-Apps für iPhone/iPad und Apple Vision Pro begleitet wird, ermöglicht es, die komplexen Anforderungen an die Bereitstellung von Live-Video und sofortigen Playback-Feeds direkt an Regisseure und ihre kreativen Teams zu erfüllen.

Pomforts Reeltime Pro ist eine Set-Software mit einer einfachen Benutzeroberfläche, einer gut strukturierten Clip-Bibliothek und einer leistungsstarken Video-Pipeline, die für beste Leistung auf Apple-Silizium-Prozessoren ausgelegt ist.

Das zentrale Slot-Konzept ermöglicht es, gängige Aktionen am Set zu erleichtern und für jeden Job am Set die passende Review zu bieten.

Reeltime Viewer soll dabei jeden Blickwinkel ermöglichen und zudem eine extrem niedrige Latenz aufweisen.

Die Integration von Reeltime Pro in die aktuellen Arbeitsabläufe am Set wird durch die vorhandenen Integrationen in gängige Geräte am Set wie Aja, Blackmagic, SDI-Router und Stream Deck mühelos ermöglicht.

Flexible Lizenzierungsoptionen für Reeltime Pro sind als Jahresabonnement ab 2.999 Euro oder als temporäre Lizenz ab 299 Euro erhältlich. Je nach Anzahl der benötigten Kameraeingänge ist Reeltime Pro in einer 3-Kanal- und einer 6-Kanal-Variante erhältlich.