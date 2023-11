Apple: Behind the scenes

Apple drehte das »Unheimlich schnell«-Event, auf dem unter anderem das neue MacBook Pro mit der M3 Chip Familie vorgestellt wurde, mit dem iPhone 15 Pro Max.

Das iPhone 15 Pro Max hatte einen ganz großen Auftritt beim Apple-Event »Unheimlich schnell«, bei dem Rechner mit den neuen M3-Chips vorgestellt wurden: Alle Präsentator_innen und auch die Schauplätze der Veranstaltung wurden mit dem iPhone 15 Pro Max gedreht. Zudem wurde das Smartphone auch für Drohnenaufnahmen verwendet.

Für diesen Dreh trieb Apple erheblichen Aufwand. So zählten zum Produktionsteam etliche hochdekorierte Filmleute. Aber auch technisch wurde die ganze Veranstaltung so gedreht, als handelte es sich um eine große Produktion mit Arri– oder Sony-Kameras.

Apple hatte etwa den Dokumentarfilmregisseur Brian Oakes geholt. Er ist bekannt für die Filme »Jim: The James Foley Story« und »Living with Lincoln«.

Die Produktion wurde von Jon Carr von Apple, einem Pro Workflow Videospezialisten, zu dessen Referenzen unter anderem »Top Gun: Maverick« und »Terminator: Dark Fate« zählen, und Jeff Wozniak, der an Produktionen wie »Transformers: Dark of the Moon, Avatar, und Iron Man 2« gearbeitet hat, beraten. »In diesem Jahr ist das iPhone 15 Pro Max mit der Power ausgestattet worden, ProRes auf ein externes Laufwerk aufzuzeichnen, und unterstützt Apple Log, unsere Variante eines Formats, das alle High-End-Digitalkameras aufnehmen«, sagt Wozniak.







Bei den Filmaufnahmen mit mehreren iPhone 15 Pro Max hat das Team die Integration zwischen dem iPhone 15 Pro, der Blackmagic Camera App (siehe Beitrag) und Tentacle Sync genutzt. Über Bluetooth verbunden, steuerte Tentacle Sync den Timecode und ermöglichte die Synchronisierung aller Geräte am Set — einschließlich der Macs und Vorschaubildschirme — während der gesamten Produktion.

iPhone 15 Pro

Mit dem iPhone 15 Pro Max können Kreative in ProRes mit bis zu 4K mit 60 fps auf ein externes Laufwerk mit Apple Log Codierung aufnehmen, wodurch noch mehr Details für die Farbkorrektur in der Postproduktion erhalten bleiben. iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind außerdem die ersten Smartphones weltweit, die das Academy Color Encoding System (ACES), den globalen Standard für Farb-Workflows, unterstützen.

Das iPhone 15 Pro Max mit dem neuen USB-C Anschluss sorgt für einen großen Sprung bei der Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s mit einem kompatiblen USB 3-Kabel. Das unterstützt neue Workflows wie die ProRes Videoaufzeichnung direkt auf ein externes SSD Laufwerk, sodass die Crew das Material nahezu in Echtzeit überprüfen und Anpassungen während der Aufnahme vornehmen kann.

In der Postproduktion können Cutter_innen auch den höheren Dynamikbereich nutzen, der durch Apple Log ermöglicht wird, und so noch mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Farbkorrektur erhalten.

Nachtdreh im Apple Park

Bei den nächtlichen Aufnahmen im Apple Park waren bei »Unheimlich Schnell« die Verbesserungen der Videoleistung des iPhone 15 Pro Max bei schlechten Lichtverhältnissen demonstriert worden. Mit der ProRes Log Codierung verfügt das iPhone 15 Pro Max über einen noch größeren Bereich bei starken und schwachen Lichtverhältnissen als die Vorgängermodelle, was insgesamt zu einem besseren Dynamikumfang und mehr Flexibilität bei der Farbkorrektur in der Postproduktion führt. »Als ich das erste Mal das Material vom iPhone 15 Pro Max bekommen habe, bin ich sofort positiv überrascht gewesen«, sagt Stefan Sonnenfeld, CEO von Company 3, der die Präsentation farblich gestaltet hat und an Projekten wie »Stranger Things«, »The Equalizer 3«, und »Fast X« mitgearbeitet hat. »Die Bildqualität des iPhone 15 Pro Max ist unglaublich, und sie ist immer präsent. Und ich weiß das, weil ich es gemacht und gesehen habe und wir dieses Projekt damit umsetzen.«

Blackmagic Camera App

Mit der Blackmagic Camera App hat das Team auf die gleiche Schnittstelle zurückgegriffen wie die preisgekrönten digitalen Filmkameras von Blackmagic Design, die die gleichen Werkzeuge bieten, die auch in Spielfilmen, Fernsehsendungen und Dokumentationen verwendet werden. Die App, die ab sofort kostenlos im App Store erhältlich ist, ermöglicht die Steuerung digitaler Filmkameras auf dem iPhone und unterstützt die Apple Log Codierung auf dem iPhone 15 Pro Max (siehe Beitrag). »Wir haben viel Arbeit hinter den Kulissen geleistet und mit Blackmagic Design als einem großartigen Drittanbieter zusammengearbeitet, der eine unglaubliche App entwickelt hat. Diese hat es uns ermöglicht, eine große Anzahl Monitore und Crewmitglieder einzusetzen, sodass alle so arbeiten konnten, wie sie es gewohnt sind«, sagt Carr.

Am Set hat das Team traditionelle Filmtechniken eingesetzt — sogar auf Verwendung von Drohnen zurückgegriffen — und diese mit dem iPhone 15 Pro Max kombiniert, um die Szenen aufzunehmen und das neue MacBook Pro ins Rampenlicht zu rücken. »Da sind Kräne, da sind Dollys, alles, was man sich als Filmemacher wünscht, und alle sind in Bewegung und haben ihre Aufgabe, und es ist einfach eine sehr aufregende und lebendige Umgebung«, sagt Oakes.

Über die Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit des iPhone sagt Sonnenfeld: »Ich denke, was ich am iPhone liebe, ist, dass es allen, die es nutzen, den Zugang zu einer unglaublichen Menge an Informationen ermöglicht, und das mit einem wirklich intuitiven Betriebssystem, sodass jeder, egal ob ich oder mein 7-jähriger Sohn, es in die Hand nehmen und praktisch sofort loslegen kann.«