Partnerschaft für mehr Effizienz in der Postproduktion

EndemolShine Germany und freispace starten Pilotprojekt zur Optimierung der Postproduktion.

EndemolShine Germany kündigt eine Partnerschaft mit freispace an, einem Anbieter von Softwarelösungen für das Scheduling in der Postproduktion. Das gemeinsame Pilotprojekt, das in enger Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft Banijay Germany durchgeführt wird, hat das klare Ziel, die Effizienz in der eigenen Postproduktion zu steigern und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

EndemolShine Germany setzt als Produktionshaus in der Fernseh- und Bewegtbild Produktion auf die Softwarelösung von freispace, um die Prozesse in der Postproduktion fortlaufend zu optimieren. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Ressourcenverwaltung von freispace in der gesamten Banijay Germany Gruppe zu evaluieren und zu überprüfen, ob sie als integraler Bestandteil in den Workflow integriert werden kann.

Die Software von freispace verspricht eine transparente und umfassende Übersicht über interne Ressourcen, die Verbesserung der Auslastung sowie Zeiteinsparungen bei der Planung. Durch die Planung und Koordination von Ressourcen soll das Pilotprojekt nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch die Qualität der finalen Produktionen maximieren.

Head of Postproduction EndemolShine Björn Büchel: »Wir freuen uns, gemeinsam mit freispace dieses wegweisende Pilotprojekt anzugehen. Die Integration dieser fortschrittlichen Software in unsere Postproduktionsabläufe hat das Potenzial, unsere Effizienz erheblich zu steigern und uns einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.«

freispace-Gründer und CEO Leonardo Re: »Unsere Software wurde entwickelt, um die Herausforderungen der modernen Postproduktion zu bewältigen. Gemeinsam mit EndemolShine Germany werden wir die freispace-Plattform weiter vorantreiben und an die spezifischen Bedürfnisse der Film-, Serien- und TV-Show-Produktion anpassen.«

Beide Unternehmen sind überzeugt, dass das Pilotprojekt einen Meilenstein darstellt und die Grundlage für zukünftige Innovationen in der Postproduktion legt.