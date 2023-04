TSL: Neue Produkte für mehr Workflow-Effizienz

Neue und verbesserte Steuerungssystem von TSL sollen On-Premise-, Cloud- und Remi-Workflows verbessern.

Zur NAB2023 wird TSL neue Versionen bestehender Steuerungssysteme vorstellen: Das ist zum einen die IP-Routing-Lösung X-Connect, die es auch erlaubt, ältere Broadcast-Controller in der Welt des 2110-IP-Routings weiter zu nutzen. Zum anderen hat auch die Live-Produktionssteuerung GTP-V1 Neuerungen erfahren: Sie kann nun auch in der Cloud genutzt werden. Vollständig neu ist GTP-42, die neueste und sicherste 1-HE-Option für TSL Flex, sowie das neue, kompakte TM1-Tally, eine komplette Tally-Steuerungslösung in einer 1-HE-Einheit, die aber vollständige »Ü-Wagen-Leistung« bereitstellt.







»Wir wissen, dass unsere Kunden den starken Wunsch haben, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Damit verbunden ist die Notwendigkeit, Nachhaltigkeit zu erreichen, von Capex zu Opex zu wechseln und effizientere Remote-Produktionen, On-Premise, in der Cloud, in virtualisierten oder gemischten Umgebungen zu ermöglichen«, erklärt Ian Godfrey, Präsident von TSL.

Er ergänzt: »Die neuen fortschrittlichen Steuerungssystemlösungen von TSL bieten den Kunden eine moderne Plattform mit verbesserter Sicherheit, Flexibilität und Leistung, um ihre Remote-Möglichkeiten erheblich zu erweitern — sei es, dass die Operators von zu Hause aus arbeiten oder bei mehreren Veranstaltungen Geräte verwenden, die in der Cloud zentralisiert sind, anstatt spezialisierte Geräte zu nutzen, die in Fahrzeugen oder Einrichtungen eingebaut sind.«

»Zusätzlich zu den Werkzeugen brauchen unsere Kunden auch fundierte Beratung darüber, was der nächste, beste Schritt für sie ist. Wir freuen uns, dass Maurice Snell unser Team verstärkt. Sein Wissen und seine Erfahrung werden unseren Kunden helfen, die Komplexität der Umstellung und Anpassung ihrer Abläufe an moderne Workflows so zu bewältigen, dass ihre spezifischen Probleme auf elegante Weise und mit einer Vision für die Zukunft gelöst werden«, ist Godfrey sicher.

Der Medienexperte und Kundenbeauftragte Maurice Snell agiert bei TSL nun als Control Solutions Architect. Snell verstärkt die Kundenberatung mit Best-Practice-Anleitungen für die Optimierung von Steuer-Workflows in Cloud-, On-Premise-, Remi- und Hybrid-Implementierungen.







Höhere Betriebseffizienz mit TSL-Steuerungssystemen

TSL kann die Einstiegskosten für SMPTE-2110-IP-Routing senken und die Nachhaltigkeit erhöhen, indem die Wiederverwendung vorhandener Steueroberflächen und Bedienfelder in einer Hybrid/IP-Umgebung ermöglicht wird. Seinen flexiblen und skalierbaren Ansatz bei Broadcast-Steuerung erweitert TSL nun auf eine Lösung für die vollständige Facility-Steuerung.

Während sich die meisten IP-Broadcast-Steuerungsumgebungen (insbesondere in Nordamerika) auf 2110-Routing/Orchestrierung konzentrieren, können Flex- und X-Connect-Kunden eine komplette 2110-Routing-Lösung nutzen, die es den Operatoren ermöglicht, ihre Fähigkeiten durch Kompatibilität mit vorhandenen Geräten beizubehalten und wiederzuverwenden.

Das Flex-Control-Netzwerk ist äußerst leistungsfähig und mit einer Vielzahl von Standards und Funktionen kompatibel, darunter SCTE, Tally, MOS, Playout, geplanten Aktionen und Gerätesteuerung.

X-Connect bietet jetzt eine verbesserte Leistung, wobei komplexe Routing-Anweisungen mit verteilten 2110-Endpunkten genauso schnell ausgeführt werden, wie mit großen, zentralisierten SDI-Routern.

Neue Version: X-Connect IP-Routing-Steuerungssystem

X-Connect erkennt NMOS-konforme 2110-Sender/Empfänger, hostet die NMOS-Registrierung, stellt die Steuerlogik für die Verbindung von 2110-Sendern/Empfängern bereit und präsentiert die IP-Fabric und Endpunkte als herkömmliche SDI-Matrix. Dadurch können auch Legacy-Broadcast-Control-Systeme zu/von 2110-IP-Endpunkten routen.

Bestehende Installationen können also existierende, installierte Broadcast-Controller und Bedienoberflächen wiederverwenden und geben dem technischen Personal dennoch die Möglichkeit, moderne 2110-Endpunkte zu ihrer Einrichtung hinzuzufügen. Das spart Kosten, nutzt weiterhin vorhandene Fähigkeiten, erhält die Produktivität und erhöht die Nachhaltigkeit.

Auch für neue errichtete oder im Standalone-Betrieb laufende 2110-Systeme bietet X-Connect Vorteile: Damit kann eine komplette 2110-Broadcast-Control-Lösung mit Tally zu einem wesentlich günstigeren Preis realisiert werden, als andere 2110-Control-Lösungen.

GTP-V1 Control Processing Node für den Einsatz in der Cloud

Neu ist der Control Processing Node GTP-V1 für den Einsatz in der Cloud. Damit können vertraute Live-Produktions- und Playout-Steuerungs-/Überwachungs-Workflows in virtualisierten und Cloud-Umgebungen ausgeführt werden. Zu den Anwendungen gehören Tally-Verarbeitung, SCTE-Parsing/Insertion, Playout/Rundown-Listen, Medien-Routing und Control-Routing.

Durch gemeinsame Workflows in Cloud/Virtual-Implementierungen ermöglicht TSL den Kunden somit den Übergang von proprietären Infrastrukturen zu COTS- und SAAS-Implementierungen. Das spart Kosten, ermöglicht eine dynamische Skalierung, unterstützt Remi/At-home-Live-Produktionen (was Zeit und Geld für Reisen spart) und kann die Wiederverwendung vorhandener Legacy-Hardware vor Ort ermöglichen (was den Lebenszyklus verlängert, Kosten senkt und die Nachhaltigkeit erhöht).

Weitere Neuerungen

TSL bringt außerdem eine neue TallyMan-Hardware-Option namens TM1-Tally auf den Markt, einen voll funktionsfähigen Steuerungs/Tally-Prozessor, der auf den nordamerikanischen OB-Van-Markt zugeschnitten ist. Es handelt sich dabei um eine komplette Tally-Lösung zu niedrigeren Kosten.

Schließlich wird TSL zum ersten Mal den GTP-42 vorstellen. Er basiert auf dem bekannten Flex Control Processing Node GTP-32 F und wurde für moderne, sichere Implementierungen vollständig aktualisiert.