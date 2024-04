Proton mit Minikamera aus Deutschland

Proton zeigt bei der NABShow die nach eigenen Angaben »weltweit kleinste broadcastfähige Kamera«.

Mit nur 28 mal 28 Millimetern Größe bringt die Proton Cam 24 Gramm auf die Waage. Das Unternehmen aus Garbsen (Niedersachsen) stattet die Neuheit mit 12-Bit Sensortechnologie aus, die mit Field-Programmable Gate Arrays (FPGA) Bilder von hoher Auflösung, Detailreichtum und einem großen Dynamikumfang in einem Blickwinkel von 120 Grad erzeugt. Die Akkulaufzeit übersteigt nach Angaben des Herstellers Angebote von Wettbewerbern; entsprechend ist die Wärmeentwicklung geringer.

Damit werde den Bildgestaltern ein Kreativ-Instrument für ungewöhnliche Blickwinkel und Perspektiven an die Hand gegeben. So werden Action-Aufnahmen und Regieproduktionen durch das Tally-Light und die Stereo-Audio Funktion unterstützt. Der geringe Stromverbrauch und die kleinen Abmessungen erschließen, so das Garbesener Unternehmen, weitere Einsatzfelder – etwa als Bodycam, Drohnenkamera, am Tennisnetz oder für Onboard-Bilder von Autorennen und insgesamt in »herausfordernden Umgebungen«.

Aus Sicht von CEO Marko Höpken »ist die winzige Größe des Proton natürlich ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Für uns war aber entscheidend, dass dies kein Gimmick ist, das auf Kosten anderer Leistungen geht. Die außergewöhnliche Bildqualität und die technischen Spezifikationen der Proton Cam sind das, was sie vom Markt abhebt.«