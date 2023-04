Frame.io: Neue Workflows

Adobe erweitert die Frame.io-Plattform über Video hinaus: in Richtung Fotos und PDFs.

Adobe baut die Video-Kollaborationsplattform Frame.io weiter aus: Künftig können auch Fotos und PDF-Dokumente per Frame.io geteilt werden. Adobe geht davon aus, dass die cloud-basierte Lösung damit auch für neue Märkte mit einem größeren Publikum an Kreativprofis und Unternehmen interessant ist.







Frame.io bietet einen durchgängigen Workflow von der Erfassung bis zur Bearbeitung, Überprüfung und Freigabe von Inhalten an. Dieser wird über einen zentralen Hub ermöglicht, der die neuen nativen Camera-to-Cloud-Integrationen der Fujifilm Kameras X-H2S und X-H2 nutzt.

Adobe hat außerdem auch erweiterte Sicherheitsfunktionen vorgestellt, die Frame.io zur weltweit sichersten Plattform für kreative Zusammenarbeit machen soll, darunter Forensic Watermarking.

Ausbau mit weiteren Inhalten

»Frame.io’s neu eingeführte Unterstützung für Bilder und PDF-Dokumente ist ein Meilenstein, der die Attraktivität der Plattform für neue Zielgruppen erweitert«, sagt Ashley Still, Senior Vice President, Creative Product Group and Digital Media Growth bei Adobe. »Mit den heutigen Neuerungen können alle Kreativprofis gemeinsam arbeiten und den Content-Prozess optimieren, während sie gleichzeitig ihre Agilität und Geschwindigkeit erhöhen.«

Da die Nachfrage nach Inhalten über alle Kanäle und Oberflächen hinweg immer schneller wächst, sind Kreativteams auf kollaborative Tools zur gemeinsamen Überprüfung angewiesen, um mit allen Akteurinnen und Akteuren über mehrere Standorte und Abteilungen hinweg zusammenarbeiten zu können, erklärt Adobe.

Frame.io ermöglicht Überprüfungen und Freigaben in Echtzeit und speichert Inhalte in einer nahtlosen und sicheren Cloud-Umgebung für eine einfache Verwaltung. Ursprünglich als Tool für die Zusammenarbeit in der Videobranche entwickelt, wird Frame.io heute von fast 3 Millionen Kreativen genutzt. Jetzt können Kreative, Marken, Agenturen und Studios ihre kreative Arbeit auch mit Bildern und PDF-Dokumenten vereinfachen, zentralisieren und beschleunigen.

Cloud Kollaboration für Fotografie und PDF

Frame.io unterstützt flexiblere Zusammenarbeit zwischen Kreativen sowohl remote als auch vor Ort, ohne dass diese sich gemeinsam am Set aufhalten müssen.

Durch die neue Camera-to-Cloud-Technologie können Fotos unmittelbar von der Kamera auf die Cloud-Plattform von Frame.io übertragen werden, ohne dass Daten auf Festplatten heruntergeladen werden müssten. Die neue native Frame.io Camera-to-Cloud-Integration der Fujifilm X-H2- und X-H2S-Kameras ermöglicht das unmittelbare Teilen von Raw-Fotos vor Ort.

Mehr als Fotos und Videos

Zudem überträgt Frame.io nun eben auch PDF-Dokumente, um Teams bei der Überprüfung von Unterlagen und projektbegleitenden Materialien zu unterstützen. Die neuen Verbesserungen ermöglichen es, PDF-Dateien direkt nativ auf iPhones und iPads zu öffnen und dort zu markieren. Außerdem können alle PDF- und Fotoanmerkungen auf diesen Geräten und auch im Web angezeigt werden, genau wie bei Videos.

Branchenführende Sicherheitsfunktionen

Adobe hat außerdem Forensic Watermark präsentiert, eine Lösung für forensische Wasserzeichen, die Medien- und Unterhaltungsstudios, globalen Marken und großen Agenturen die sicherste Kooperationsplattform für die Arbeit mit sensiblen Pre-Release-Inhalten bietet.

Forensic Watermark ist dabei so konzipiert, dass es für Urheberinnen und Urheber einfach zu bedienen und für Unbefugte schwer zu umgehen ist, erläutert Adobe. Dieser neue Sicherheitsservice bettet unsichtbare Wasserzeichen in Videoinhalte ein, die nicht länger als 30 Sekunden sind, und verwendet Details auf Pixelebene, die imstande sind, Bildschirmaufnahmen, Dateikopien und externe Aufnahmen zu überleben.

Diese unsichtbaren Forensic Watermarks ermöglichen es, Datenlecks mit Audits zu untersuchen und innerhalb von Stunden Asset-ID-Codes, Projekte, Teams, Konten, Standorte und Wiedergabezeiten aufzudecken. Die innovativen Funktionen von Forensic Watermark bauen auf der kürzlich erfolgten Sicherheitszertifizierung von Frame.io durch das Trusted Partner Network (TPN) der Motion Picture Association als TPN+ Early Member auf, die das höchstmögliche Sicherheitsniveau für hochwertige Inhalte garantiert.