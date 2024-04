End-to-End-Workflows für virtuelle Produktion

Zero Density präsentiert neue Workflows und Echtzeit-Motion-Graphics.

Zero Density, Anbieter integrierter Lösungen für virtuelle Produktion und Echtzeit-Grafik, präsentiert einen neuen Ansatz für Echtzeit- und Pre-Production Motion Graphics. Er basiert auf Unreal Motion Design, und Zero Density zielt darauf ab, die Rendering- und Compositing-Qualität zu verbessern und gleichzeitig die Erstellung und Integration von Assets zu vereinfachen und die Komplexität für die Anwender zu reduzieren.

Zero Density präsentiert diesen Ansatz in stündlichen Live-Demos auf zwei Bühnen und Demopods, an denen die Besucher selbst Hand anlegen können.

Die Virtual Studio Stage von Zero Density stellt das Themna Wahlen in den Mittelpunkt seiner Standpräsentation. Die Live-Demonstrationen konzentrieren sich darauf, wie komplexe Daten dynamisch und visuell ansprechend präsentiert werden können, um faktenbasierte Diskussionen und Analysen zu unterstützen und die Wahlberichterstattung interessanter denn je zu machen. Die Demo zeigt die Leistungsfähigkeit eines durchgängigen Grafik-Workflows mit der virtuellen Produktion von Reality5 und der Echtzeit-Motion-Graphics-Plattform Lino.

Die XR Stage des Herstellers verwandelt einen gewöhnlichen Raum in eine dynamische und fotorealistische Sportumgebung mit immersiven Grafiken. Die Besucher sehen, wie Sportübertragungen in dynamische, hyperrealistische Storytelling-Umgebungen umgewandelt werden können, komplett mit datengesteuerten virtuellen Elementen.

Weitere Highlights

Hyperrealistische virtuelle Produktion: Reality5, die Echtzeit-VP-Plattform, bietet die Verschmelzung virtueller und physischer Welten in virtuellen Studio-, AR- und XR-Produktionen und ermöglicht es Storytellern, immersive Erlebnisse zu schaffen.

Vielseitigkeit bei XR-Produktionen: Ob flache, würfelförmige oder gebogene LED-Wände, Zero Density ermöglicht schnelle, flexible und hochwertige visuelle Lösungen, die sich an kreative Anforderungen anpassen.

Echtzeit-Bewegungsgrafik neu erfunden: Lino, die neue Plattform für Echtzeit-Bewegungsgrafik, wurde entwickelt, um hochwertige, dynamische und ansprechende Grafiken schneller als je zuvor zum Leben zu erwecken. Mit dem Ansatz »einmal erstellen, plattformübergreifend nutzen« können Grafik-Assets nahtlos zwischen virtuellen Produktionen, Echtzeit-Animationsgrafiken und Pre-Production-Animationsgrafiken ausgetauscht werden.

Ein Quantensprung im kreativen Potenzial: Zero Densitys neue Rendering-Hardware-Plattform, Ampere Evo2, wurde für ultimative Leistung in der virtuellen Echtzeitproduktion entwickelt. Ampere wird die Engine sein, die die Live-Demos auf dem Stand antreibt.

Die ultimativen Tracking-Plattformen: Zero Density setzt mit seiner Traxis-Plattform neue Branchenstandards. Die Messebesucher werden aus erster Hand erfahren, wie präzises Kamera- und Talent-Tracking sowie effiziente und optimierte Objektivkalibrierung unsere Lösungen für die virtuelle Produktion vervollständigen können.