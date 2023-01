Virtuelle Produktion mit Sony Crystal-LED-Technologie in Paris

Europas größte LED-Studioleinwand mit Crystal-LED-Technologie von Sony steht in Paris.

Vergangenen Donnerstag wurde im Pariser Norden im neuen Studio von Plateau Virtuel eine 90 m2 große LED-Wand von Sony installiert. Sie ermöglicht die virtuelle Produktion in einem LED-Volume.







Plateau Virtuel ist eine Tochtergesellschaft der Novelty-Magnum-Dushow-Gruppe. Gemeinsam mit Studios de France, einer Tochtergesellschaft der AMP Visual TV-Gruppe wurde das virtuelle Studio realisiert.

Plateau Virtuel kombiniert die CLED-Display-Technologie mit Venice-Kameras von Sony (Kamera-Praxistest). Damit will das Studio den Produzenten und Kameraleuten eine besonders hohe Bildqualität und sehr gute Aufnahmeergebnisse ermöglichen.

»Unser virtuelles Produktionsstudio bietet eine einzigartige Bildqualität, die bislang unübertroffen ist«, sagt Fabien Pisano, Sales Director, Media Solutions bei Sony Europe. »Wir freuen uns, gemeinsam mit Plateau Virtuel und Studios de France, das erste Studio in Europa in Betrieb zu nehmen, das mit einer Crystal-LED- Display-Wand in einer außergewöhnlichen Dimension ausgerüstet ist.«

Einweihung im Januar 2023

Am 12. Januar wurde das neue LED-Volume in Paris offiziell eingeweiht. Die Betreiber betonen, dass es sich um eines der modernsten LE- Volumes in Europa handle.

Zur Einweihung waren zahlreichen Cineasten der Pariser Szene anwesend und bestaunten bei der Abendveranstaltung die konrastreiche LED-Wand, während im Hintergrund unterschiedlichste Democlips zu sehen waren. Zwei Musiker sorgten währenddessen für die passende Unterhaltung.

Julien Lascar, DoP und einer der Mitbegründer von Plateau Virtuel, erläutert, dass Plateau Virtuel in dem Studio schon zahlreiche Commercials und gedreht habe und auch an Spielfilmen mitarbeite. Mit der neuen LED-Wand sieht er das Studio gut gerüstet für die virtuelle Produktion. Als großen Vorteil wertet er dabei das aufeinander abgestimmte Zusammenspiel der LED-Wand von Sony und der Venice-Kamera.

Sebastian Leske, European Product Manager Cinematography, bekräftigt: »Wir haben mit der Venice und der Venice 2 einerseits High-End-Kameras im Portfolio und mit der Crystal-LED-Videowall andererseits eine hochwertige LED-Wand. Als Hersteller können wir diese beiden Komponenten bei der Virtual Production optimal aufeinander abstimmen, was natürlich ein großer Vorteil ist.«

Julien Lascar führt weiter aus, dass aus seiner Sicht die große Herausforderung bei virtueller Produktion darin bestehe, die Textur der Oberflächen bestmöglich darzustellen.

So spiele es zum Beispiel eine Rolle, wie stark die verwendete LED-Wand vorhandenes Licht am Set reflektiere, wie viel Detail im Schwarz noch dargestellt werden könne. Lascar freut sich darauf, dass es dank der hohen Qualität Sony-LED-Wand nun möglich sei, auch mit mehr und anderen Objektiven zu experimentieren, etwa auch mit Anamorphoten.

Zusammenspiel mit Unreal Engine

Je nach Produktion werden die Hintergründe, die auf der LED-Wand ablaufen, direkt in einer 3D-Software gestaltet und dann eingebunden. Unreal Engine bietet dafür — wie auch andere Hersteller — die passende Software. Plateau Virtuel betreibt das LED Volume im Zusammenspiel mit dem 3D-Creation-Tool von Unreal Engine.

Für das Tracking nutzt Plateau Virtuel die Technologie von Optitrack.

Hochmoderne Technologie auf 90 m2

Die neue LED-Wand ist für virtuelle Produktionen von höchster Qualität in internationalem Maßstab vorgesehen. Die gebogene Videowand bringt es mit einer Bereite von 18 m und einer Höhe von 5 m auf imposante 90 m2 Bildschirmfläche.

Die Wand setzt sich aus insgesamt 3.600 einzelnen LED-Modulen zusammen. Die Crystal-LED-Technologie von Sony bietet ein hohes Kontrastverhältnis – und das bei einem sehr schmalen Rasterabstand der einzelnen LEDs von nur 1,5 mm.

Zum Vergleich: Der aktuelle Marktstandard beträgt 2,6 mm. Auch bei einem gebogenen Bildschirm sorgt das für beste Wiedergabeergebnisse, auch bei schnellen Bewegungen.

»Für den Aufbau der Wand benötigte das Sony-Team 15 Tage«, sagt Bruno Corsini, technischer Leiter bei Plateau Virtuel. »Herkömmliche Studiowände sind auf dem Boden montiert. Für uns war aber eine hängende Struktur wichtig. Damit lassen sich bei Produktionen verschiedene Böden einsetzen, etwa auch LED-Böden. Zudem verfügen wir auch über eine LED-Decke, die sich der jeweils geforderten Produktionssituation anpassen lässt. Mit diesen Möglichkeiten gehört Plateau Virtuel zur Branchenspitze.«

Corsini ergänzt, dass es im LED-Volume möglich sei, mit bis zu 100 fps zu drehen. Das ermögliche es zudem, mit Ghostframe zu arbeiten. Durch die GhostFrame-Technologie können auf der LED-Wand komplett andere Bildinhalte angezeigt werden als im Sendesignal (Meldung). Ghostframe bietet zudem viele weitere Produktionsmöglichkeiten.

Zusammenspiel von CLED und Venice

»Das Projekt entstand im Anschluss an die Dreharbeiten für eine Kampagne der Europäische Weltraumorganisation«, erläutert Pisano.

»Bei dieser virtuellen Produktion kam unsere Venice-Kamera zum Einsatz. Die Ergebnisse waren so überzeugend, dass Plateau Virtuel darauf aufbauen und virtuelle Produktionen weiter perfektionieren wollte.«

Im Kern geht es dabei um das technologische Zusammenspiel von Bildschirm- und Kameratechnik. Und genau hier liefern die Sony-Lösungen CLED und Venice die bestmögliche Kombination in Bezug auf die Bildqualität. Die Kamera lässt sich beispielsweise sehr nahe an den Bildschirm heranführen, ohne dass ein Moiré-Effekt entstehen würde. Auch aufgrund des gleichen, konsistenten Farbraums von Kamera und Display seien optimale Ergebnisse in puncto Farbwiedergabe und Farbtreue gewährleistet, erklärt Sony.

Anna Doublet, Solution Specialist bei Sony, sieht in der optimalen Abstimmung von CLED-Wand und Venice-Kamera einen entscheidenden Vorteil, der sich schon bei dem Projekt mit der Weltraumbehörde ausgezahlt und in einer besonders hohen Qualität niedergeschlagen habe.

»Wir sind weltweit das einzige Unternehmen, das aufeinander abgestimmte LED-Panels und Kinokameras bereitstellt«, sagt Yasuharu Nomura, General Manager, VP Business Department, Sony Corporation. »Wir kennen jede technische Spezifikation und wissen, wie man sie am besten einsetzt. Um das Potenzial dieser beiden Lösungen zu maximieren, hat das Ingenieursteam jede so entwickelt und entworfen, dass die eng zusammenarbeiten.«

Corsini ergänzt: »Während des gesamten Austauschs mit Sony haben wir präzise Spezifikationen genannt.«

»Dabei haben wir eng mit Sony-Technikerinnen und -Technikern zusammengearbeitet – sowohl in Hardware- als auch in Software-Fragen. Sony hat uns durch diese vielen Tests begleitet. Das Ergebnis ist ein umfangreiches Synchronisationssystem, bei dem Kamera- und Bildschirmsystem bestens harmonisieren.«

Ein »Laborstudio» für zukunftsfähige Produktionen

»Dieses brandneue Studio macht nicht nur erstklassige Filme und audiovisuelle Produktionen insgesamt möglich, es unterstützt auch Fernsehproduktionen und eröffnet so völlig neue Möglichkeiten für uns«, sagt Igor Tregarot, Deputy General Manager bei AMP Visual TV.

»Unsere Idee war es, mit diesem Laborstudio die Möglichkeit zu schaffen, auf Anfragen aller Art einzugehen. Diese Neugierde in Bezug auf Technik hat unserem Unternehmen Erfolg verschafft.«

»Und indem wir dieses ‚Labor‘ mit einer Marke wie Sony und Partnern wie Plateau Virtuel verknüpfen, bringen wir eine einzigartige Dynamik ein und hoffen auf positive Ergebnisse. Einige haben wir bereits gesehen, wenn auch nur in Bezug auf die Zufriedenheit der ersten Nutzer.«

Die Zusammenarbeit zwischen Plateau Virtuel und Studios de France besteht seit vielen Jahren und gründet auf hohem Vertrauen und dem Einsatz der gesamten Palette von Ausrüstung und technologischen Innovationen von Sony.

Thomas Menguy, General Delegate bei Plateau Virtuel, sagt: »In einem solchen Technologieprojekt, das fortlaufende Forschungs- und Entwicklungsarbeit erfordert, ist eine kollaborative und stetige Beziehung zum Hersteller entscheidend. Wir führen eine konstruktive und gewinnbringende Beziehung, die entstanden ist, als wir die Installation gemeinsam mit den Technikteams von Sony durchgeführt haben.«

Für die Zukunft erhofft man sich bei Plateau Virtuel, dass sich möglichst viele Produktionen von der Qualität der neuen LED-Wand überzeugen möchten. Man biete die besten Voraussetzungen für Spielfilm und Werbung.