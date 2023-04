Zero Density stellt neue Tracker vor

Einen neuen Kameratracker für Virtual Sets und einen verbesserten für Darsteller, bietet Zero Density vor.

Zero Density zeigt bei der NAB2023 neue Tracking-Technologien. Das ist zum einen der Traxis Camera Tracker — ein einheitlicher Hub für Broadcaster, um Kameras verfolgen und ihre Kamera- und Objektivdaten verwalten zu können. Zum anderen stellt der Hersteller auch den Traxis Talent Tracker vor, mit dem die Anwender mehrere Personen am Set gleichzeitig verfolgen können, ohne dass Wearables benötigt würden.

Mit diesen neuen Lösungen, die sowohl im Zusammenspiel mit LED-Sets als auch mit Greenscreen-Cycloramas funktionieren, müssen sich Broadcaster weniger Sorgen um den Fotorealismus machen und haben mehr Zeit, sich auf ihre Kreativität zu konzentrieren.

Update für Traxis Talent Tracker

Das Update für den preisgekrönten Traxis Talent Tracker von Zero Density, der KI zur Identifizierung von Personen in einer 3D-Umgebung nutzt, bedeutet, dass nun mehrere Personen ohne Wearables getrackt werden können. So können die Anwender leichter genaue Reflexionen, Brechungen und virtuelle Schatten in Echtzeit für mehrere Personen gleichzeitig erzeugen — perfekt für Produktionen mit mehreren Moderatoren oder Gästen.

Traxis Camera Tracker

Wie der Talent Tracker ermöglicht auch der neue Traxis Camera Tracker die Erstellung immersiver virtueller Grafiken, ohne dass zeitaufwändige Setups erforderlich wären. Der Tracker bietet eine schnelle und präzise Objektivkalibrierung, so dass nicht Hunderte von Kalibrierungspunkten für ein fotorealistisches Ergebnis installiert werden müssen. Selbst bei anspruchsvollen Nahaufnahmen, schnellen Kamerabewegungen und Krananlagen, erzielt der neue Tracker laut Hersteller präzise Ergebnisse. Unabhängig davon, wie komplex die Produktion ist, können die Anwender von Traxis Camera Trackern ihr virtuelles Studio kalibrieren. Einmal kalibriert, muss das Studio nicht mehr vor jeder neuen Produktion kalibriert werden, was die Aufbauzeiten drastisch reduziert.

Um die verschiedenen Kamera- und Objektiv-Tracking-Feeds zu verwalten, kann die Traxis-Software auch als zentraler Hub verwendet werden. Die Plattform kalibriert die Objektive und überwacht alle Kamera-Feeds, auch wenn jeder sein eigenes Protokoll hat, so dass die Kreativen die Freiheit haben, die beste Kombination von Technologien für jedes Echtzeit-Projekt zu wählen, ohne die Plattformen für verschiedene Anbieter oder Geräte wechseln zu müssen.

Traxis-Software als zentraler Hub

»Es gibt keine einzige Tracking-Technologie, die alle Anforderungen aller Produktion erfüllen würde. Mit den neuen Produkten unserer Marke Traxis wollten wir den Broadcastern die Möglichkeit geben, die beste Lösung zu wählen, ohne sich um komplexe Setups kümmern zu müssen«, sagt Ofir Benovici, CEO von Zero Density. »Die Traxis Camera Tracker und Talent Tracker bieten Anwendern ein All-in-One-System für präzises Tracking und realistische Unreal-Engine-Grafiken, das vollständig auf das gewählte Objektiv kalibriert ist.«

Als Vorteile der neuen Tracking-Lösungen von Zero Density nennt der Hersteller: