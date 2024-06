Diese immersive Kamera befindet sich noch in der Entwicklung, aber Blackmagic Design verriet schon einige Infos.

Apple erwähnte auf der Entwicklerkonferenz eine neue Kamera von Blackmagic: Die Ursa Cine Immersive. Dazu sagt Blackmagic: »Wir glauben, dass Blackmagic Ursa Cine Immersive und DaVinci Resolve zusammen Filmemachern einen Workflow bieten, der es ermöglicht, Apple Immersive Video zu drehen, zu bearbeiten und zu liefern.«

Das neue Blackmagic Ursa Cine Immersive-Modell basiert auf der neuen Blackmagic Ursa Cine-Plattform und verfügt über ein festes Linsensystem mit einem Sensor, der eine Auflösung von 8160 x 7200 pro Auge mit Synchronisation auf Pixelebene bietet. Es verfügt über einen extrem großen Dynamikbereich von 16 Blendenstufen und nimmt mit 90 fps stereoskopisch in einer Blackmagic Raw Immersive-Datei auf. Das neue Blackmagic Raw Immersive-Dateiformat ist eine verbesserte Version von Blackmagic Raw, das entwickelt wurde, um immersive Videos im Postproduktions-Workflow einfach nutzen zu können.

Die Blackmagic Ursa Cine verfügt außerdem über ein speziell für die großformatigen Bildsensoren der Blackmagic Ursa Cine entwickeltes Objektivsystem mit extrem genauen Positionsdaten, die zum Zeitpunkt der Herstellung kalibriert werden. Außerdem werden die Daten des Immersive-Objektivs pro Auge in der Blackmagic Raw-Datei abgebildet, kalibriert und gespeichert, so dass sie den Postproduktionsprozess in der Blackmagic Raw Immersive-Datei selbst durchlaufen. Dadurch sind nicht mehr mehrere Dateien erforderlich, um eine immersive Szene aufzunehmen.

Workflows

Blackmagic hat auch Resolve angepasst und die Software zum immersiven Video-Editor gemacht.

Unterschiedlichste immersive Workflows werden unterstützt, und es gibt einen neuen immersiven Video Viewer, mit dem Cutter Clips schwenken, neigen und drehen können, um sie auf 2D-Monitoren zu betrachten. Es wird sogar möglich sein, Clips auf Apple Vision Pro selbst anzupassen und zu überwachen, um ein vollständig immersives Bearbeitungserlebnis zu schaffen.

Übergänge, die von Vision Pro gerendert werden, können mithilfe von XML-Metadaten umgangen werden, sodass Editoren saubere Masterdateien erhalten, in denen die Übergänge in Vision Pro gerendert werden. Exportvorgaben werden die Ausgabe in ein Paket ermöglichen, das direkt auf Apple Vision Pro angezeigt werden kann.

Blackmagic will die Ursa Cine Immersive und die neue Version von DaVinci Resolve noch in diesem Jahr ausliefern, zum Preis gibt es noch keine Angaben.