»X-Factor«: Neue Folgen gedreht mit Ursa Mini Pro 12K

Die TV-Serie »X-Factor: Das Unfassbare« ist ein Klassiker, der schon seit 1997 immer wieder ins TV-Programm kommt. In der neuesten, sechsten Staffel, die RTL Zwei, Wiedemann & Berg und Superama produziert und gedreht haben, kamen neue Technik und Workflows zum Einsatz.

Blackmagic sprach darüber mit Showrunner Holger Frick, dem Mitbegründer der Superama Filmproduktions GmbH, und dem Kameramann Edward Salerno Jr.. Sie geben Einblicke in ihren kreativen Prozess bei der Arbeit von »X-Factor: Das Unfassbare« und sie sprechen über die Herausforderungen, die der Dreh mit sich brachte.

Hintergrund

Die erste Folge der Mystery-Serie, die auf deutsch »X-Factor: Das Unfassbare« heißt, wurde im Jahr 1997 in den USA gesendet. Vier Staffeln mit insgesamt 45 Folgen wurden bis 2002 unter dem Titel »Beyond Belief: Fact or Fiction« produziert und in den USA von Fox gesendet. Auch in Deutschland wurde die Serie synchronisiert und im TV-Programm von RTL Zwei gezeigt — und sie konnte viele Fans gewinnen. In jeder Folge werden fünf kurze Gruselgeschichten über parapsychologische, mysteriöse, übernatürliche Ereignisse erzählt, Phänomene wie Reinkarnation, Aliens und Geister. Ein Moderator/Erzähler verrät erst am Ende jeder Folge, ob die einzelnen Geschichten reine Fiktion sind oder einen realen Hintergrund haben.

Nach einer ziemlich langen Produktionspause wurden neue Produktionen aufgelegt, Staffel 5 mit 5 Folgen, die 2021 bis 2023 gesendet wurden. Die erste Episode der neuen Staffel wurde im Herbst 2021 gesendet. Zwei weitere neue Episoden wurden rund ein Jahr später, am 30. Oktober 2022 ausgestrahlt. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von RTL Zwei wurden dann am 5. März 2023 zwei weitere Episoden gesendet.

Von der neuen Staffel 6, um die es in diesem Beitrag geht, wurde erst eine veröffentlicht, am 29. Oktober 2023. Vier weitere Episoden, die schon produziert wurden, sollen an besonderen Anlässen im Programm von RTL Zwei gezeigt werden.



Produziert wurden beide neue Staffeln von RTL Zwei, Wiedemann & Berg und der Superama Filmproduktion. Die Staffel 6 wurde in den USA und in Deutschland produziert.

Das Aufleben eines TV-Klassikers

Der DoP Edward Salerno Jr. erinnert sich: »Ich lernte Holger Frick durch gemeinsame Bekannte kennen und machte mit ihm und seinem Team ein Interview. Im Gespräch kamen wir dann auch auf die Originalserie aus den 90er-Jahren zu sprechen, die ich sehr interessant und toll finde. Kurz danach wurde ich an Bord geholt, und von da an tauchten wir gemeinsam in die visuelle Erzählung ein, und es gab kein Zurück mehr.« Edward Salerno stieg schließlich als DoP in die Produktion der sechsten Staffel ein.

»Durch die Gespräche mit Holger und dem Regisseur Ben Muntz holten wir alles Wesentliche aus der 90er-Originalversion heraus. Wir haben sowohl die visuelle Ästhetik, den Aufnahmestil, die Kamerabewegungen wie auch die Vorgehensweise der damaligen Regisseure sorgfältig analysiert und bedacht. Jeder Kurzfilm hat aber im größeren Zusammenhang ein individuelles Erscheinungsbild.«

In Anbetracht der Vielfältigkeit der einzelnen Geschichten, die im Wesentlichen jeweils an nur einem einzigen Drehtag gedreht wurden, musste man sie ganz individuell anpassen. Das erledigte Edward Salerno gemeinsam mit Nick Ramsey, der schon die fünfte Staffel gedreht hatte.

Jede Folge von »X-Factor: Das Unfassbare« umfasst fünf einzelne Geschichten. Es gibt für keine dieser Erzählungen eine logische Erklärung, aber einige davon sind dennoch tatsächlich passiert. Das Publikum kann und muss selbst entscheiden, welche der Storys wahr oder erfunden sind.

Seite 1: Einleitung, Hintergrund, Aufleben

Seite 2: Herausforderungen, Filter, Objektive

Seite 3: Auflösungen, Cloud, Postproduktion