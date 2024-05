In Depth-Videos: Orchestrierung mit Helmut.Cloud

MoovIT präsentierte während der NABShow erstmals Helmut.Cloud, eine neue Plattform zur Automatisierung, Integration und Vernetzung von Workflows in der Videoproduktion und darüber hinaus. (siehe Newsmeldung).

MoovIT erläutert: »Alle Aufgaben in der Videoproduktion – unabhängig von der Größe eines Unternehmens – sind letztlich Teil eines Workflows. Gut definierte Arbeitsabläufe bilden außerdem die Grundlage für die Organisation von Teams und Aufgaben.«

Diese Philosophie war für MoovIT bereits die Leitlinie bei der Entwicklung von Helmut4, einer Software für das Videoprojektmanagement, insbesondere für Adobe Video-Produktionsumgebungen mit Premiere Pro und After Effects.

Mit der Einführung von Helmut.Cloud geht MoovIT nun den nächsten Schritt und eröffnet ein unbegrenztes Feld für die Gestaltung und Orchestrierung von Workflows über Systemgrenzen hinaus. Im Fokus steht wiederum ein Ereignis, das einen Prozess auslöst. Ihm werden Teams, Aufgaben und Arbeitsabläufe zugeordnet, wobei Helmut.Cloud die technische Basis bietet.

Workflow Orchestration mit Helmut.Cloud

Die neue Lösung Helmut.Cloud wird als Software as a Service angeboten. Die neue Lösung Helmut.Cloud wird als Software as a Service angeboten. Sie beinhaltet für Unternehmen und Broadcaster ein Toolkit, um Workflows leichter, effizienter und schneller zu gestalten und zu orchestrieren. Dank der offenen Architektur von Helmut.Cloud ist es möglich, jede benötigte Software in den Workflow zu integrieren – somit eignet sich Helmut.Cloud nicht nur für die Medienbranche, sondern kann überall dort eingesetzt werden, wo es darum geht, Produktionsumgebungen auf einfache Weise zu automatisieren und zu vernetzen und individuelle Workflows zu erstellen oder zu programmieren.







Bestandteile von Helmut.Cloud

High5: Das Workflow Orchestration Tool »High5« ist eine Anwendung in Helmut.Cloud, die es Benutzern ermöglicht, Ereignisse zu definieren und Workflows auszulösen. Es bietet ein Dashboard zur Überwachung der Workflows und ermöglicht es, diese auf verschiedenen Computern auszuführen, entweder vor Ort oder in der Cloud.

Stream Designer Studio: Mit diesem Tool lassen sich Workflows designen. Workflows können dabei mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Nodes gestaltet werden. Es ist aber auch möglich, eigene Nodes zu schreiben.

Agent: Der Helmut.Cloud-Agent ermöglicht die Ausführung von Workflows auf verschiedenen Betriebssystemen und macht Helmut.Cloud zu einer leistungsstarken Plattform für die Verteilung von Workflows, egal ob vor Ort, hybrid oder vollständig in der Cloud.

Helmut.Cloud in der Anwendung

MoovIT vergleicht das Potenzial von Helmut.Cloud mit der robotergestützten Prozessautomatisierung in anderen Branchen und sieht die Plattform als Möglichkeit, die Handlungsmöglichkeiten in der Medienbranche zu erweitern.

Wie so eine Automatisierung funktionieren kann und wie einfach es ist, mit Helmut.Cloud einen Workflow mit unterschiedlichsten Softwares und Schritten zu gestalten, zeigt Product Manager Rafael Gala im folgenden Video.

 





