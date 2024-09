MoovIT: Helmut.cloud und mehr

MoovIT zeigt neben den neuesten Entwicklungen für das Projektmanagement-Toolset Helmut4 zum ersten Mal in Europa Helmut.cloud – eine neu entwickelte Plattform für die Medienindustrie zur freien Gestaltung und Steuerung von Workflows.

Zusammen mit den Partnern Netorium (Solutions von Ingest bis Playout), Hiscale (Transcoding und Media Processing) und ObviousFuture (AI) bietet MoovIT den Besuchern in Halle7, Stand A59 darüber hinaus ein breites Produkt- und Beratungsspektrum rund um die Videoproduktion.

Die Entwickler von MoovIT folgen mit der Einführung einer Logik, die für alle bisher entwickelten Softwareprodukte Leitlinie und Erfolgsfaktor gewesen ist: die offene Gestaltbarkeit von Arbeitsprozessen (Workflows), die flexible Integrationsfähigkeit von Drittsystemen und die größtmögliche Unabhängigkeit der Kunden bei der Umsetzung ihrer Aufgaben. »Build your own workflow« ist das Konzept einer holistischen Plattform zum Organisieren, Erstellen, Auslösen, Ausführen und für das Monitoring von Workflows. Die Anwender in der Videoproduktion haben mit erstmalig die Freiheit, die Prozesse angepasst an ihre jeweiligen Berechtigungen, Anforderungen, Prioritäten, Kapazitäten und Rahmenbedingungen im Team zu gestalten und zu steuern.







Das bekannte Helmut4 Projektmanagementsystem für Adobe Premiere und After Effects mit den Komponenten HelmutFX, IO, Cosmo und Housekeeper wurde mit weiteren Funktionen ausgestattet und bietet jetzt auch eine Avid Pro Tools-Integration für eine verbesserte Audionachbearbeitung sowie eine Avid iNews-Integration für Newsroom-Anwendungen.

Durch die neue Asset-Search Funktion in Cosmo verfügt Helmut4 über weitere Möglichkeiten, Aufgaben zu übernehmen, die ansonsten ein PAM erfordern. Adobe Premiere ist mit Helmut4 eine offene und flexible Lösung, die im hochdynamischen Videoproduktionsumfeld auf Basis der Workflow Engine auch die Einbindung von Social Media- und KI-Funktionen von Dritt-Anbietern ermöglicht. Mit den neuen Integrationen ist die Tür weit offen für alle Wechselwilligen von Avid zu Adobe.

Neues und Bewährtes

Darüber hinaus zeigt MoovIT auf der IBC das Review and Approval-Tool RevApp. Das Tool ist zusammen mit den Kunden speziell auf die Anforderung hin entwickelt worden, es auch on premise betreiben zu können. Dies ist in der Praxis für viele Kunden sicherheitsrelevant. RevApp ist als eigenständiges Tool und in Kombination mit Helmut4 verfügbar. Es vereinfacht den gesamten Überprüfungs- und Freigabeprozess von Videoinhalten in-house und extern erheblich.

RevApp Produktdemo

Weitere Schwerpunkte am Stand sind das Grafikautomatisierungs-Tool Vulcano für die automatisierte und vereinfachte Zusammenarbeit von Redakteuren, Grafikern und Editoren (hier weitere Infos) sowie die Videolokalisierungs-Lösung TitleTool für die schnelle Adaptierung von Videocontent in der weltweiten Kommunikation (hier weitere Infos). Beide Produkte optimieren Arbeitsabläufe und unterstützen das kollaborative Arbeiten für Broadcaster sowie für Teams in der Medienproduktion und in der Industrie.