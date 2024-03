Neu zur NAB: Helmut.Cloud

MoovIT – die Entwickler der Helmut4 Video Projektmanagement-Software – präsentieren auf der NAB mit Helmut.Cloud erstmalig eine neue holistische Plattform für die Orchestrierung von Workflows.

Der Workflow-Spezialist und Adobe SI-Partner MoovIT ist zum ersten Mal Austeller bei der NAB in Las Vegas und zeigt die Helmut4 Videoprojektmanagement-Software sowie Helmut.Cloud – eine brandneue Plattform zur Workflow-Automatisierung, Integration und Vernetzung von Applikationen. MoovIT ist in Europa als Dienstleister und Softwareentwicklungspartner für Sendeanstalten, Videoproduktionshäuser und für internationale Sport-Events bereits weithin bekannt. Der nächste Schritt für das Unternehmen ist die Konzentration auf den amerikanischen Markt – zusammen mit Chesa, dem Systemintegrations-Spezialisten und Lösungspartner für professionelle Medienworkflows in den USA.

»Es ist die Philosophie von MoovIT, alle Aufgaben innerhalb eines Videoproduktions-Prozesses als eine Kombination von Workflows zu betrachten, unabhängig von der Art und Größe eines Unternehmens. Denn Herausforderungen lassen neue Ideen entstehen, Ideen führen zu Lösungen und Lösungen führen zu Workflows. Gute Workflows, ausgelöst durch ein beliebiges Ereignis, bilden daher die Grundlage zur Organisation von Teams, Aufgaben und Arbeitsabläufen«, sagt David Merzenich, Managing Director, MoovIT MSP.

Dieses Kernprinzip war der Schlüssel für die erfolgreiche Entwicklung von Helmut4. Die Videoprojektmanagement-Software mit den Komponenten FX, IO, Cosmo und Housekeeper ermöglicht die effiziente Verwaltung, Bearbeitung und Kontrolle von Schnittprojekten in professionellen Adobe Video-Produktionsumgebungen. Helmut4 hat sich mittlerweile erfolgreich in der europäischen Produktionsbranche etabliert und wird von Kunden, die von der Avid-Welt in das Adobe-Umfeld wechseln möchten, als »Game Changer« angesehen.

Ganzheitliche Betrachtung der Video-Produktion

Nach dem gleichen Prinzip hat MoovIT jetzt Helmut.Cloud geschaffen, eine Plattform, die ein unbegrenztes Feld für die Gestaltung und Orchestrierung von Workflows eröffnet. Einzigartig ist die offene Architektur, die es den Kunden ermöglicht, jede Software, die sie verwenden oder benötigen, in den Workflow zu integrieren. Mit Helmut.Cloud können sie Produktionsumgebungen ohne Einschränkungen automatisieren und vernetzen und die dafür notwendigen Workflows selbst erstellen oder bei Bedarf sogar programmieren – sicher und auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten.

Während Helmut4 besonders leistungsfähig im Zusammenspiel mit Adobe Premiere Pro und After Effects ist, liegt das Potential der Helmut.Cloud-Plattform in der Erweiterung jedweder Applikation über das Adobe-Umfeld hinaus. Somit kann das kreative Potential vieler Applikationen in wenigen Minuten um extrem leistungsfähige Workflows erweitert werden.

High5 verbindet die Welt

High5 ist eine Anwendung in Helmut.Cloud und bildet zusammen mit dem Streamdesigner-Studio und dem Agent das Herzstück der Plattform. Es ermächtigt die User, Events zu definieren, diese über Webhooks, API, CLT oder das SDK auszulösen und die mit dem Streamdesigner-Studio erstellten Workflows über einen oder mehrere Agents auszuführen. High5 bietet außerdem ein Dashboard für das Monitoring der Streams (Workflows) und ein leistungsstarkes Debugging über den Streamdesigner. Es beinhaltet zusätzlich die einzigartige Flexibilität, Streams auf jedem beliebigen Computer auszuführen – on premise oder in der Cloud – für die Verteilung von Workflows auf der ganzen Welt, denn der Agent kann unter Windows/Mac oder Linux installiert werden.

Von no-code bis low-code: MoovIT befähigt die Kunden mit Helmut.Cloud, Workflows mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Nodes zu gestalten oder einfach eigene Nodes zu schreiben. Hierzu kann auf Basis von Typscript direkt im Streamdesigner eine neue Node inklusive aller Inputs, Outputs und Messages über einen leistungsstarken Wizzard erstellt werden. Die neuen Nodes können dann innerhalb der eigenen Organisation sofort über jeden Agent ausgeführt werden. Das erhöht die Unabhängigkeit vom Hersteller und erlaubt dem Kunden extrem flexibel auf die eigenen Anforderungen zu reagieren.

»Dank der intelligenten Implementierung von Webhooks und der Kombination aus Automatisierung, Integration und Programmieroptionen sinkt der Arbeitsaufwand für die Erstellung von Workflows um 90 %. Der offensichtliche Vorteil ist eine Kostenreduktion und/oder mehr Raum für effektive Workflows. Das bringt die Kunden ihrem Ziel – nämlich einem effektiven Supply Chain Management – einen großen Schritt näher«, erklärt David Merzenich.

High5 bietet einen so genannten »secrets store«, in dem z.B. IDs, IPs oder API-Tokens zu 100 % verschlüsselt und sicher gespeichert werden. Das bedeutet, dass diese Daten nur für das System sichtbar sind, mit dem die Kommunikation stattfindet. Sie werden in der Helmut.Cloud-Datenbank gespeichert und geschützt. Niemand, nicht einmal die Systemadministratoren, können sie entschlüsseln.

Toolkit für Workflow-Designs mit leistungsstarker Engine

Helmut.Cloud wird als ein Software-as-a-Service (SaaS)-Modell angeboten und beinhaltet ein umfassendes Benutzermanagement für Organisationen, Teams und User bis hin zum granularen Rollenmanagement. Basierend auf modernster Sicherheitstechnologie bietet die Plattform 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung), PAT (Personal Access Tokens) und ermöglicht Unternehmenskunden die Nutzung eines eigenen IDP.

Abgerundet wird das Paket durch den Helmut.Cloud-Agent. Er ist für Windows, Mac oder Linux verfügbar – je nachdem, was für die Ausführung der Arbeitsabläufe zur Verfügung steht. All dies macht Helmut.Cloud zu einer leistungsstarken Plattform und Workflow-Engine für die Distribution, egal ob on-prem, hybrid oder vollständig cloud-basiert.

David Merzenich erläutert das Potenzial von Helmut.Cloud mit Verweis auf andere Branchen: »Das Prinzip der robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA) ist aus der klassischen IT oder der Automobilindustrie bekannt. Soft- und Hardware sind verbunden und arbeiten in hochautomatisierten Netzwerken – oder Fabriken – zusammen. Mit Helmut.Cloud eröffnen wir nun die gleichen Handlungsmöglichkeiten für die Medienbranche.«