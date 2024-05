Intelligente Orchestrierung mit Diversified

Intelligent Orchestration von Diversified soll den Einstieg in die Cloud-Produktion erleichtern – mit cloudbasierten und virtualisierten Ressourcen.







Der Systemintegrator Diversified sagt, dass viele Broadcaster vor der Herausforderung stünden, dass es teuer, starr und komplex sei, große Sender oder Produktionshäuser zu bauen. Zudem sei dies sehr unflexibel und könne meist auch nicht mit der Entwicklung der Technologie mithalten.

Die Lösung, die deshalb etliche Broadcaster zumindest in den USA anstreben, liegt in der Nutzung der Cloud-Technologie. Die Verlagerung von Produktionsumgebungen in die Cloud ermöglicht eine flexible und dynamische Anpassung an unterschiedliche Anforderungen, betont Diversified, denn man zahle nur für die Ressourcen, die tatsächlich genutzt würden. Dennoch bleibe die Einrichtung von Cloud-Umgebungen eine komplexe Aufgabe, wenn man den größtmöglichen Nutzen erzielen wolle.

Die Orchestrierungsplattform »Intelligent Orchestration« von Diversified soll dieses Problem lösen helfen. Ziel sei es, eine automatisierte Umgebung zu schaffen, die den Einsatz verschiedener Produkte unterschiedlicher Anbieter ermögliche.

Diversified zeigt im Video exemplarisch, wie es damit möglich ist, beispielsweise eine eSports-Produktion aufzusetzen, bei der morgens mit einem VizRT-Switcher und nachmittags mit einem Ross-Switcher gearbeitet wird.

Eine vorausschauende Kostenabschätzung ermöglich es, die Kosten vor Produktionsbeginn zu kalkulieren. Die Automatisierung der Back-End-Technik erleichtere die Nutzung der Cloud-Assets, sodass Nutzer sich auf die eigentliche Produktion konzentrieren könnten, ohne sich um die Konfiguration der Cloud-Umgebung kümmern zu müssen.