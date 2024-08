Anton/Bauer: 1600Wh Multi-Voltage-Akku für Filmproduktionen

Anton/Bauer bringt den neuen VCLX LI 1600Wh Multi-Voltage-Akku auf den Markt.

Anton/Bauer kündigt den VCLX LI 1600 an. Der Multi-Voltage-Akku erweitert die VCLX-Reihe und bietet eine Leistung von 1600Wh in einem wetterfesten und leichten Gerät der Schutzart IP65.

Der VCLX LI 1600 ist mit einem Gewicht von nur 25,5 Pfund leichter als sein Vorgängermodell und bietet eine mehr als doppelt so hohe Leistung wie der im letzten Jahr eingeführte VCLX NM2. Er verfügt über Multi-Voltage-Ausgänge (14,4 V, 28 V und 48 V) und mehrere XLR-Anschlüsse, die eine nahtlose Stromversorgung von Kameras, Monitoren und Beleuchtungsanlagen ermöglichen. Beispielsweise kann ein Arri Alexa 35 Rig mit einem Strombedarf von 300 Watt über 5,3 Stunden betrieben werden.

»Unser Ziel ist es, die dynamischen Anforderungen der Filmproduktion durch kontinuierliche Innovationen in der Stromversorgung zu unterstützen«, sagte Andrew Hutton, Head of Products bei Anton/Bauer. »Der VCLX LI 1600 verkörpert dieses Engagement mit außergewöhnlicher Leistung, langlebigem Design und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen.«

Das robuste, eloxierte Aluminiumgehäuse mit umspritzten Endkappen und Griffen sorgt für Langlebigkeit, während das IP65-wetterfeste Design einen universellen Einsatz ermöglicht. Die passive Kühltechnologie eliminiert Lüftergeräusche und ermöglicht einen geräuschlosen Betrieb. Ein 2,4-Zoll-LCD-Farbbildschirm zeigt in Echtzeit die verbleibende Laufzeit, Ladezeit und Leistungsaufnahme an. Eingebaute intelligente Technologie ermöglicht Onboard-Diagnosen in Echtzeit für maximale Energieeffizienz.

Der VCLX LI wurde ohne internes Ladegerät entwickelt, um die Wärmeentwicklung zu minimieren und die Lebensdauer der Batteriezellen zu verlängern. Das externe Ladegerät verringert das Risiko von Geräteausfällen und maximiert die Betriebszeit.

Die VCLX-Geräte bieten auch Flottenmanagement-Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, wichtige Informationen über WiFi oder USB herunterzuladen. Die umfassende Software liefert Einblicke in die Batteriekapazität, Anzahl der Ladezyklen, Ladezustand und Fehlerhistorie, wodurch eine effiziente Wartung und Fehlerbehebung möglich ist.