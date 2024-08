Vidispine-Technologie revolutioniert Nachrichtenproduktion

Innovation aus dem Hause Arvato Systems macht das Rendern von Videos überflüssig.

Das Vidispine-Team von Arvato Systems hat die Einführung einer neuen ‚Web Render Engine‘ (WRE) angekündigt. Diese Technologie macht das Rendern von Videos überflüssig und hebt so die Effizienz in der Nachrichtenproduktion auf ein neues Level.

Die Herausforderung

In der schnellen und dynamischen Welt der Nachrichtenproduktion zählt jede Sekunde. Breaking News und aufkommende Ereignisse erfordern eine schnelle Bearbeitung, um das Publikum informiert und engagiert zu halten.

Rendering-Zeiten in nichtlinearen Schnittsystemen (NLEs) können moderne Nachrichtenproduktions-Workflows erheblich behindern. Journalistinnen und Redakteure müssen häufig schnelle Änderungen vornehmen, beispielsweise das Schneiden von Clips, das Hinzufügen von Übergängen oder das Anpassen der Audiopegel. Diese Bearbeitungen erfordern normalerweise das Rendern, um ein endgültiges Ergebnis zu erstellen, das gesendet werden kann. Verzögerungen durch lange Rendering-Zeiten können dazu führen, dass entscheidende Nachrichtenzyklen verpasst werden und die Zusammenarbeit im Team behindert wird.

Die »Renderless Revolution«

Mit Vidispines Web Render Engine (WER) können Inhalte effizient gespeichert und bearbeitet werden, ohne dass einzelne Sequenzen gerendert werden müssen. Diese Technologie ermöglicht es mehreren Editoren, gleichzeitig an denselben Inhalten zu arbeiten – und das unabhängig von ihren Standorten. Die sofortige Verfügbarkeit von bearbeiteten Sequenzen ohne Rendering beschleunigt den gesamten Produktionsprozess erheblich.

Für schnelllebige Workflows wie die Nachrichtenproduktion, können Sequenzen sogar direkt über SDI, NDI, SMPTE 2110/2022-6 auf Video-Servern ausgespielt werden, ohne dass ein Rendering oder eine Dateibewegung erforderlich ist.

Live-Demos auf der IBC 2024

»Die Einführung unserer Web Render Engine ist ein Meilenstein in der Nachrichtenproduktion. Diese wegweisende Technologie wird die Effizienz steigern und den Medienschaffenden ermöglichen, Inhalte schneller und flexibler zu erstellen. Wir freuen uns darauf, die Zukunft der Medienproduktion auf der IBC zu präsentieren und live zu demonstrieren« so Stefan Eckardt, Head of Portfolio im Vidispine Team von Arvato Systems.

Demo-Termine für die IBC können ab sofort hier gebucht werden.