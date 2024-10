Clipbox mit renderlosem Workflow von Vidispine

Qvest und das Vidispine-Team von Arvato Systems kooperieren für optimierte Newsroom-Produktionsprozesse.

Qvest präsentiert die neueste Version von Clipbox, dem Studioserver für Ingest und Playout. Die Weiterentwicklung verbessert den Studio-Ingest und -Playout erheblich und macht Clipbox zum ersten Studioserver, der den neuen renderlosen Workflow von Vidispine, basierend auf der Web Render Engine (WRE), vollständig unterstützt. Dies führt zu einer effizienteren Zusammenarbeit und reduziert Produktionsverzögerungen in Nachrichtenredaktionen.







Die neue Version von Clipbox bietet Nutzern erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für ihre Ingest- und Playout-Workflows, insbesondere in Nachrichtenredaktionen, wo oft jede Sekunde zählt. Darüber hinaus ermöglicht sie Echtzeit-Rendering mit Übergangseffekten, sodass Nutzer Inhalte direkt ohne zusätzlichen Bildmischer ausspielen können.

Ein weiterer Vorteil der neuen Version ist die parallele Erstellung von Proxy-Dateien während der HD- oder UHD-Aufnahme, die mit den hochauflösenden Assets synchronisiert sind und sofort bearbeitet werden können. Dies spart Redakteuren wertvolle Zeit, da sie nicht auf den Abschluss der Aufzeichnung warten müssen, bevor sie mit dem Schnitt beginnen.

»Weltweit setzen unsere Kunden bereits auf Clipbox für Ingest und Playout in ihren Studios. Es ist aufregend zu sehen, wie wir ihre Workflows mit dieser neuen Version noch effizienter gestalten können, während wir weiterhin der kosteneffizienteste Studioserver für Nachrichtenredaktionen bleiben«, sagt Frank Mistol, Geschäftsführer der Qvest Stream GmbH.

»Unsere Web Render Engine revolutioniert die Produktion, da Inhalte effizient gespeichert und verwaltet werden, ohne dass für jede Sequenz neue Dateien erstellt werden müssen. Es werden nur Metadaten generiert, wenn Benutzer eine Sequenz bearbeiten, was das Verschieben und Rendern von Dateien überflüssig macht. Dadurch können mehrere Redakteure gleichzeitig und von überall auf der Welt an denselben Inhalten arbeiten«, erklärt Karsten Schragmann, Head of Product Management im Vidispine Team.

Der renderlose Workflow der Web Render Engine (WRE), entwickelt vom Vidispine01-Team von Arvato Systems, spart den Redakteuren unabhängig von ihrem Standort viel Zeit. Da Clipbox WRE-Sequenzen nativ unterstützt, entsteht ein schneller, effizienter Arbeitsablauf, bei dem Videos nicht vorab gerendert werden müssen – sogar Übergänge können in Echtzeit ausgeführt werden. Der Workflow ermöglicht zudem das Abspielen von Videoclips aus einem gemeinsamen Speicher, wodurch das zeit- und kostenintensive Kopieren entfällt. Zusätzlich unterstützt er das Playout von Sequenzen, während der Inhalt noch aufgezeichnet wird, was eine zeitversetzte Wiedergabe ermöglicht.

»Wir haben immer eine enge Partnerschaft mit dem Vidispine-Team gepflegt und freuen uns, dies auch auf der diesjährigen IBC fortzusetzen. Wir sind stolz darauf, dass Clipbox der erste Studioserver ist, der die Web Render Engine vollständig unterstützt«, ergänzt Frank Mistol.