Multiviewing bei G&D

Neue Usability-Tools für Broadcast-Anwendungen stellt Guntermann & Drunck vor.

Die Anforderungen an die Komplexität von Prozessen und deren Überwachung wachsen ständig. Die neuen Anwendungen von G&D wurden mit Blick auf den Bedienkomfort und steigende Anforderungen entwickelt.

So sieht das Unternehmen Multiviewing-Tools als Basis für die übersichtliche Darstellung verschiedenster Broadcastanwendungen, darunter die gleichzeitige Überwachung unterschiedlichster Signalquellen. Auf der IBC wird ein breites Spektrum von lokalen bis zu vernetzten Lösungen präsentiert. Unterstützt wird die Funktionalität durch Bildqualität bis 5K@60Hz.

Das neue Arbeitsplatzmodul DynamicWorkplace-CON wurde speziell für die Integration in KVM-Matrixinstallationen entwickelt. Die nahtlose Einbindung in bestehende Matrix-Anwendungen ermöglicht es, unterschiedliche Rechnermodule (CPU) oder -quellen auf einem größeren Arbeitsbereich flexibel anzuordnen. Diese Erweiterung fördert eine intuitive Arbeitsweise, erleichtert Arbeitsabläufe durch die Bedienung auf einer größeren Fläche und ermöglicht die Gestaltung effizienter Workflows, weshalb sich die DynamicWorkplace-CON optimal für komplexe Aktivitäten und Prozesse in Broadcast-Umgebungen eignet. Dafür können bis zu acht Quellen auf vier Monitoren dargestellt und intuitiv angeordnet werden.

Pflicht für die Produkte von G&M ist die nahtlose IT-Integration in die Broadcast-Welt. Die KVM-Matrixswitches ControlCenter-Digital, ControlCenter-Compact und ControlCenter-IP bieten u.a. einen flexiblen latenz- und verzögerungsfreien Zugriff auf ausgelagerte Server.