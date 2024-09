Jens Fischer über Personal-News bei Diversified, aktuelle Projekte und Markttrends.







Mit Johannes Stehr und Leo Smeding hat Diversified sein Team in Europa erweitert, berichtet Jens Fischer.

Projektseitig gibt es ebenfalls Neuigkeiten. So konnte Diversified mit der Co-op Arena in Manchester ein besonders prominentes Projekt umsetzen. Die Musikarena bietet modernste visuelle Technologie, eine außergewöhnliche Akustik und ein innovatives Design. Damit sollen Künstler_innen optimale Bedingungen für die bestmögliche Show vorfinden. In der neuen Arena realisierte Diversified die Medien- und Eventtechnik.

Ganz generell sieht Diversified derzeit den Trends, dass Firmen aus dem Corporate-Bereich immer mehr auf eine sehr gute Qualität setzen und bei ihren Projekten Technologien in höchster Broadcast-Qualität installieren. Im Broadcastbereich finde an manchen Stellen hingegen eine gegenläufige Entwicklung statt, so Fischer. Dort reduziere man aus Kosten- und Effizienzgründen zunehmend die Anforderungen und investiere je nach Projekt und Anforderung auch in Produkte aus dem Tier-2-Bereich.