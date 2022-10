MoovIT mit Cloud und mehr

MoovIT gewährt einen ersten Blick auf Helmut Cloud, zeigt Neuerungen bei TitleTool, Vulcano und Helmut4 und präsentiert eine neue Cloud SaaS-Lösung.

Für hybride Produktionsumgebungen bietet MoovIT jetzt eine Cloudlösung an, die Kunden für ihre Remote-Editing-Workflows nutzen können. Dabei sorgt der MoovIT Cloudmanager dafür, dass bei einem Schnittprojekt automatisch Proxy Files generiert und in die Cloud geladen werden. Mit diesem Setup können auch Remote-Arbeitsplätze angebunden werden, die nur über eine vergleichsweise schwache Internetleitung verfügen. MoovIT betont zudem, dass die Daten in einem Data Center in Deutschland gehostet würden. Das Cloudpaket wird zum Monatspreis von 70 Euro pro Terabyte angeboten.







Adobe Inserts Automation Vulcano ist ein Tool, mit dem sich Grafiken aus Adobe After Effects automatisch in ein Newsroomsystem einfügen lassen. Der Vorteil besteht darin, dass der Operator hierfür keine After-Effects-Kenntnisse haben muss. Bauchbinden oder andere Grafikelemente können mit Vulcano also in einem automatisierten Workflow integriert werden.

Automated Adobe Video Translation hatte MoovIT unter dem Namen Title Tool entwickelt. Bei diesem Werkzeug stellt MoovIT für After Effects oder Premiere Pro ein Web-Interface zur Verfügung, das es erlaubt, produzierte Videos mit Texten, Grafiken oder auch Audio zu verändern. Konkret wird das Tool oft für die Lokalisierung von Videos eingesetzt, wenn etwa Texte für die weltweite Ausspielung übersetzt werden müssen. Während der IBC zeigte MoovIT eine Erweiterung, die Texte analysieren, übersetzen und auch in gesprochenen Text wandeln kann.

David Merzenich gab einen ersten Ausblick auf Helmut Cloud, eine Lösung, die im Prinzip all das, was Helmut4 stark macht, in die Cloud überführt. Helmut Cloud soll als SaaS-Modell angeboten werden, und bei diesem Modell soll es möglich werden, Lizenzen zu erwerben und damit Zugriff auf die Applikationen von Helmut zu erhalten Die Helmut-Tools (FX, IO, Cosmo und Housekeeper) werden bei Helmut Cloud ergänzt durch weitere MoovIT- eigene Programme, z.B. für »Review&Appoval«, die Grafic Engine »Vulcano« und das Lokalisierungstool »TitleTool«.







Dank des Streams Engine-Konzept sind zahlreiche weitere Third Party Devices in Helmut Cloud integrierbar.

David Merzenich betont, dass die neue Plattform wie ein Framework funktionieren werde. MoovIT selber werde das Helmut Cloud Framework nutzen, um damit die nächste große Helmut-Version zu entwickeln, aber es werde auch Systemintegratoren möglich werden, die Plattform zu nutzen, um ihre eigenen Applikationen oder Erweiterungen dafür zu entwickeln.