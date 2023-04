AWS Elemental MediaConnect Gateway ist eine mit der Cloud verbundene Softwareanwendung zur Übertragung von Live-Video zwischen lokalen Multicast-Netzwerken und AWS.

Als Teil der AWS Media Services verbessert MediaConnect Gateway den Betrieb in hybriden Umgebungen und bietet Überwachung, Sicherheit und Verwaltung von Video-Feeds über die AWS Management Console. Mit MediaConnect Gateway können Kunden End-to-End-Workflows für die Bereitstellung und Verteilung von Live-Videos in AWS in großem Umfang erstellen und nahtlos in ihre lokale Infrastruktur integrieren.

Normalerweise erfordert die Bereitstellung von Live-Video-Multicast-Streams zwischen Rechenzentren und der Cloud Investitionen in spezielle Hardware und Software von Drittanbietern oder Ressourcen für die Entwicklung einer kundenspezifischen Lösung. Diese Lösungen können kostspielig, komplex und schwer zu unterstützen sein, und die Überwachung erfordert umfangreiche Kenntnisse und Investitionen in herstellerspezifische Tools. Mit MediaConnect Gateway haben Kunden jetzt die Möglichkeit, den Live-Videostream-Transport in lokalen Rechenzentren direkt über die AWS Management Console oder über die MediaConnect API anzuzeigen, zu überwachen und zu steuern.

»Hybride Anwendungsfälle sind bei unseren Kunden bei Live-Videoanwendungen sehr beliebt«, sagt Brian Stein, GM von AWS Elemental. »MediaConnect Gateway gibt den Kunden die volle Kontrolle über die Bereitstellung und Überwachung ihrer hybriden Live-Video-Workflows und spart ihnen wertvolle Zeit und Ressourcen, so dass sie sich stattdessen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.«

Kunden werden MediaConnect Gateway in erster Linie für die Bereitstellung und Verteilung von Live-Videos nutzen. Ein Beispiel dafür ist der Video-Workflows eines Content-Anbieters, der lineare Live-Kanäle in seinen Räumlichkeiten produziert. Der Anbieter sendet diese Feeds an Partner auf der ganzen Welt und nutzt MediaConnect Gateway als Brücke zwischen seiner Multicast-Netzwerkinfrastruktur vor Ort und der Cloud. Jede MediaConnect Gateway-Instanz kann eine oder mehrere Multicast-Gruppen abonnieren, wobei eine Gruppe entweder einen einzelnen Kanal oder mehrere Kanäle darstellt, die in einem Multiprogramm-Transportstrom (MPTS) gemultiplext sind. Nach dem Abonnement wandelt MediaConnect Gateway den Netzwerkverkehr in Unicast um, fügt Verschlüsselung hinzu und sendet das Video an einen MediaConnect-Flow in der Cloud. Anschließend wird unter Verwendung des Feeds eine Live-Streaming-Anwendung erstellt, die das Video verarbeitet und an die Endbetrachter weiterleitet, beispielsweise mit AWS Elemental MediaLive, AWS Elemental MediaPackage und Amazon CloudFront oder einer anderen Softwareanwendung.

Für die Videodistribution können Kunden mit MediaConnect Gateway ausgeklügelte Netzwerke aufbauen, die Hunderte oder sogar Tausende von Endpunkten in den Räumlichkeiten umfassen. Nehmen wir zum Beispiel einen Fernsehsender, der rund um die Uhr lineare Live-Inhalte an Hunderte von Partnerunternehmen sendet. Der Sender nutzt MediaConnect Gateway, um sein lokales Multicast-Netzwerk sowohl an der Quelle als auch am Zielort nahtlos zu überbrücken. Das Ergebnis ist eine Cloud-verwaltete Lösung mit verbesserter betrieblicher Flexibilität und geringeren Kosten im Vergleich zu einem satellitenbasierten Workflow.

MediaConnect Gateway läuft innerhalb von Amazon Elastic Container Service (ECS) Anywhere, einem Service, der es Kunden ermöglicht, ECS-Container auf ihren Servern zu verwalten. Um loszulegen, installieren Kunden den Open-Source ECS Agent auf ihrer VM oder ihrem Bare-Metal-Server. Sobald ECS Anywhere installiert ist, können Kunden MediaConnect Gateway als Software-Container herunterladen. Danach wird die gesamte Verwaltung der Video-Feeds in der AWS Management Console oder über die MediaConnect-API durchgeführt. Wenn ein Multicast-Video-Feed vor Ort ausgewählt wird, wird das Videosignal als Unicast über AWS Elemental MediaConnect in die Cloud transportiert. Dieser Service kombiniert die Zuverlässigkeit von Satelliten- und Glasfasertransport mit der Benutzerfreundlichkeit von IP-basierten Netzwerken.

Einmal in MediaConnect angekommen, kann das Video an andere AWS-Regionen gesendet, mit AWS Media Services oder anderen Anwendungen verarbeitet, für Partner und verbundene Unternehmen freigegeben und an andere MediaConnect-Gateway-Standorte vor Ort geliefert werden. Und mit der Integration von MediaConnect Gateway in Amazon CloudWatch können Kunden den Zustand von Feeds überwachen, ohne in separate Tools investieren zu müssen.

»AWS weiß, dass ein Großteil der Arbeit von Rundfunkanstalten vor Ort beginnt und endet«, sagt Dave Evans, Product VP, M2A Connect bei M2A Media. »Wir nutzen MediaConnect seit der Markteinführung, und jetzt schließt MediaConnect Gateway die Lücke und macht die Cloud noch broadcastfreundlicher. Unsere Kunden können Live-Videos in die Cloud einspeisen und ihre Premium-Live-Inhalte an Tausende von Endpunkten weltweit verteilen und alles, einschließlich der Empfänger, innerhalb von M2A Connect verwalten.«