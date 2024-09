Sony stellt neue Systemkamera vor

Sony zeigt die HDC-P50A, eine neue 4K/HD High Frame Rate-kompatible POV-Systemkamera, die sich besonders für den Einsatz bei Sport- und Live-Anwendungen eignet.

Die Kamera ist mit einem 2/3-Zoll-3-Chip-4K-CMOS-Sensor ausgestattet und bietet eine Global-Shutter-Funktion, die eine hohe Flexibilität bei der Installation bietet.

Die kompakte und leichte Bauweise der HDC-P50A erlaubt eine einfache Integration in bestehende SDI-Produktionsinfrastrukturen, sie hat aber auch einen direkten IP-Ausgang für Übertragung über ST.2110. Die HDC-P50A unterstützt – mit einer optionalen Lizenz, aber ohne weitere Hardware – IP-Übertragung über SMPTE ST 2110, was ihre Kompatibilität mit AMWA NMOS (Networked Media Open Specifications) gewährleistet.

Sie übernimmt alle Funktionen der vorherigen Sony HDC-P50 und erweitert diese um IP-Übertragungsfunktionen.

Durch die kompakte Bauweise eignet sich die Kamera gut als High Frame Rate-kompatible POV-Systemkamera.

Zusätzlich kann die HDC-P50A an Steuerungseinheiten wie den Kamerasteuerungs-Netzwerkadapter CNA-2 angeschlossen werden, was eine zentrale Überwachung und Fernsteuerung ermöglicht. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn die Kamera weit vom Kontrollraum entfernt ist, beispielsweise auf Kränen. Optional ist auch eine variable ND-Filtereinheit HKC-VND50 erhältlich.

Die Kamera ermöglicht außerdem Zeitlupenaufnahmen mit bis zu vierfacher Geschwindigkeit in 4K und bis zu achtfacher Geschwindigkeit in HD, wenn sie an einer Kamerakontrolleinheit angeschlossen ist.

Da die HDC-P50A den gleichen 2/3-Zoll-3-Chip-4K-Bildsensor wie die Multiformat-Systemkameras HDC-5500 und HDC-3500 hat, ermöglicht das eine einfache Farbanpassung beim Hinzufügen zu bestehenden Kamerasystemen und deckt einen großen Farbraum einschließlich BT.2020 und S-Gamut3 ab.