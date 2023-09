IBC Innovation Awards vergeben

Die IBC2023 hat die Gewinner der prestigeträchtigen Innovation and Social Impact Awards bekannt gegeben. Gewinner aus Deutschland: DVB-I-Pilot.

Innovation Awards

Mit den IBC Innovation Awards, sollen kollaborative Bemühungen gewürdigt werden, die um neue Lösungen für reale Herausforderungen ringen. Die Verleihung erfolgte im Rahmen einer Veranstaltung in der IBC Premium Lounge.

»Ich möchte den diesjährigen Gewinnern und allen anderen, die an den 2023 Innovation and Social Impact Awards beteiligt waren, gratulieren«, sagte Michael Crimp, Chief Executive Officer der IBC. »Die preisgekrönten Beiträge verkörpern die heutige IBC, die darauf abzielt, die transformative Innovation und den entscheidenden Wandel, den wir in der gesamten Medien- und Unterhaltungsbranche erleben, zu inspirieren, zu fördern und anzuerkennen. Sie verkörpern den Pionier- und Kooperationsgeist, der der IBC zugrunde liegt, und bringen Phantasie und Visionen in ihre Arbeit ein, die sie mit der gesamten M&E-Community teilen.«

Mit einem neuen Look waren die diesjährigen IBC Awards enger an das inhaltliche Programm der Messe angelehnt. Mit den Innovationspreisen wurde die transformative Technologie gewürdigt, die einen Großteil der Branche in eine neue, software- und dienstleistungsorientierte Richtung treibt.

Die Gewinner in den drei Kategorien der IBC Innovation Awards 2023 waren:

Content Creation: Die BBC und ihre Partner für das weltweit größte nicht-öffentliche 5G-Standalone-Netz für Live-Übertragungen unter Nutzung gemeinsam genutzter Frequenzen, das anlässlich der Krönung von König Charles III. eingerichtet wurde.

Content Distribution: Sky Group für ihre cloud-native Software-Playout-Plattform für die Ausstrahlung von linearen TV-Inhalten in ganz Europa.

Content Everywhere: KAN, die die Art und Weise, wie Israel die Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 und die Eurovision 2023 verfolgte und mit der interaktiven Echtzeit-Einbindung von Sport BUFF verändert hat.

Die Gewinner der Innovation Awards wurden von einer Jury bestehend aus Vijaya Cherian, Carolyn Giardina, Heather McLean, Michael Short und Christine Gebhard, Mitgründerin und Managing Editor von film-tv-video.de, beurteilt und ausgewählt.

Sonderpreise

Im Rahmen beider Preisverleihungen verlieh die IBC eine Reihe von zuvor angekündigten Sonderpreisen, mit denen die besten Innovationen und Veränderungen in der Medien- und Unterhaltungsbranche ausgezeichnet wurden.

Bei den Innovationspreisen wurde die im August angekündigte IBC International Honour for Excellence (IHFE) offiziell an die Warner Bros. Motion Picture Group zum 100. Jahrestag ihrer Gründung durch Harry, Albert, Sam und Jack L. Warner verliehen.

Der Best Technical Paper Award, eine weitere im Vorfeld angekündigte Auszeichnung, die im Rahmen der Innovation Awards verliehen wurde, ging an Mark Waddell, Ian Wagdin, David Butler (BBC), Sam Yoffe, Kenny Barlee, Douglas Allan, Malcolm Brew und Robert Stewart (University of Strathclyde und Neutral Wireless) für ihre Arbeit über ein eigenständiges, nicht öffentliches 5G-Netzwerk bei der Krönung von König Charles III.

Special Award 2023 for Innovation

Ebenfalls auf dieser Veranstaltung wurde der 2023 Special Award for Innovation, eine weitere im Vorfeld der Messe angekündigte Auszeichnung, an den deutschen DVB-I-Piloten verliehen — eine Initiative, die verschiedene Interessengruppen aus der deutschen Medienbranche zusammenbringt, darunter Rundfunkanstalten, Gerätehersteller, Softwareanbieter und Forschungseinrichtungen.

Im vergangenen Jahr haben zahlreiche Interessensvertreter aus der Medienbranche – darunter Rundfunkveranstalter, Gerätehersteller, Software-Anbieter und Forschungs­einrichtungen – den »DVB-I Piloten Deutschland« gestartet. Die erfolgreiche Phase 1, in der von September 2022 bis März 2023 ein umfassender Proof-of-Concept realisiert wurde, bestätigte die Leistungsfähigkeit der Technologie. Das hervorragende Ergebnis des Projekts wurde mit dem renommierten IBC Special Award 2023 for Innovation gewürdigt.

Die rasant fortschreitende Entwicklung der Medienlandschaft stellt die TV-Verbreitung vor tiefgreifende Veränderungen. In einer Zeit, in der die Videonutzung vermehrt im Internet stattfindet und globale Plattformen einen immer größeren Einfluss auf den zunehmend fragmentierten TV-Markt ausüben, werden Auffindbarkeit, neue Nutzungsformen und ein einfacher Zugang zu Streaming-Angeboten immer wichtiger.

Auch Veränderungen im traditionellen Rundfunk, beispielsweise die Diskussion um das UHF-Spektrum beim Antennenfernsehen, Veränderungen bei Satelliten­transpondern oder dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs für deutsche Kabelkunden sind weitere Themen. DVB-I schließt damit konsequent die Lücke zwischen Broadcast und Broadband und bietet eine technische Lösung auf die sich verändernden Anforderungen.

Fergal Ringrose, Vorsitzender der Jury der IBC Innovation Awards 2023, sagt: »Die verschiedenen Akteure in Deutschland haben sich für dieses ehrgeizige Pilotprojekt entschieden, um DVB-I als potenzielle Lösung zu testen und sich auf die künftige Umstellung auf eine rein internetbasierte Verbreitung von Fernsehprogrammen vorzubereiten. Nicht zuletzt dank des deutschen DVB-I-Pilotprojekts hat der DVB-I-Standard in den letzten Monaten enorme Fortschritte gemacht und die Möglichkeit für einen offenen und horizontalen TV-Markt im Zuge der digitalen Transformation geschaffen.«

Remo Vogel (RBB), Projektleiter des »DVB-I Piloten Deutschland«, sagt dazu: »Die äußerst positiven Ergebnisse der Phase 1, die konstruktive Zusammenarbeit im Piloten und nicht zuletzt die Auszeichnung mit dem IBC Special Award 2023 for Innovation motivieren uns für die bevorstehenden Aufgaben. Die Marktreife von DVB-I hat in den vergangenen Monaten enorme Fortschritte gemacht und unsere Pilotinitiative konnte dazu viel beitragen. Die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Partnern ist für uns sehr wichtig. Zusammen mit dem von Mediaset vorangetriebenen italienischen Pilotprojekt definieren wir ein gemeinsames Profil, um die Anforderungen an die Gerätehersteller zu harmonisieren.«

Phase 2 startet zur IBC 2023

Der »DVB-I Pilot Deutschland« startet zur IBC mit Phase 2, welche auf den Erfolgen der Phase 1 aufbaut. Phase 2 wird sich intensiv mit offenen Fragen und Anforderungen auseinandersetzen, um die Grundlagen für eine Markteinführung von DVB-I in Deutschland zu ermöglichen. Die Schwerpunkte dieser Phase sind:

Die Definition für eine technisch-organisatorische Instanz zur zentralen Bereitstellung einer Serviceliste in Deutschland

Die Umsetzung der Public Value-Empfehlung der deutschen Landesmedienanstalten sowie eine serverseitige Regionalisierung anhand der Postleitzahlen der Verbreitungsgebiete

Die Erweiterung von DRM- und Subscription-Diensten, um Geschäftsmodelle für private TV-Anbieter zu ermöglichen

Die Umsetzung von Addressable TV-Technologien zum Ausspielen individueller Inhalte via Streaming

Die Entwicklung von Strategien für DVB-I Clients als Apps für Smart TVs, Set-top-Boxen, Streaming-Sticks und Mobile Devices

Die Evaluierung neuer Use Cases zu Playlisten, Pop-up-Kanälen, Mediatheken-Deeplinks in Content Guides

Die Untersuchung möglicher Konzepte für Reichweitenmessung und Personalisierung

Testszenario und Roadmap ebnen den Weg zur Marktreife

Die Phase 2 wird ein Testszenario für Gerätehersteller und Software­unternehmen gemäß eines gemeinsamen technischen Basisprofils schaffen. Für Hersteller ermöglicht die Phase 2 ihre Produkt­entwicklung in einem realistischen Umfeld zu testen und die Marktreife mitzugestalten. Parallel dazu wird eine Roadmap für eine Markteinführung entwickelt.

Social Impact Awards

Mit den IBC Social Impact Awards, werden Projekte gewürdigt, die sich mit kritischen Herausforderungen der Branche in den Bereichen Vielfalt, Inklusion und Umwelt auseinandersetzen, sie wurden zuvor im Forum als Teil des Changemakers-Programms verliehen.

Die IBC Social Impact Awards hoben in diesem Jahr besonders Projekte hervor, die die Chancengleichheit in der Nachrichtenberichterstattung verbessern und die Nachhaltigkeit fördern. Die Social Impact Awards 2023 waren Teil des Changemaker-Programms, das unter dem Motto »People and Purpose« stand und sich auf Vielfalt, Nachhaltigkeit und den positiven Einsatz von Technologie konzentrierte.

Die Gewinner in den drei Kategorien der IBC Social Impact Awards 2023 waren:

Social Impact Award: RTVE , das künstliche Intelligenz (KI) einsetzte, um lokale Wahlberichterstattung für fast 5.000 kleine spanische Gemeinden zu liefern

, das künstliche Intelligenz (KI) einsetzte, um lokale Wahlberichterstattung für fast 5.000 kleine spanische Gemeinden zu liefern Vielfalt und Inklusion: SWI swissinfo.ch , das einen datengesteuerten Prozess eingeführt hat, um die Verwendung von inklusiver Sprache in seinem mehrsprachigen digitalen Newsroom zu bewerten

, das einen datengesteuerten Prozess eingeführt hat, um die Verwendung von inklusiver Sprache in seinem mehrsprachigen digitalen Newsroom zu bewerten Umwelt und Nachhaltigkeit: Iron Mountain Data Centers, die auf dem Weg sind, zu 100 % sauberen Strom aus lokaler Produktion zu verwenden, um ihren Betrieb CO2-frei zu machen.

Im Rahmen ihres Social Impact Awards-Programms verlieh die IBC einen bereits angekündigten Sonderpreis an Women in Streaming Media für ihr Mentorenprogramm, das sich auf die berufliche Entwicklung und persönliche Wachstumsziele konzentriert, die die Unternehmensziele unterstützen.

Neu für 2023 ist der ebenfalls angekündigte IBC Changemaker Award, der an den Eurovision Song Contest für seinen Beitrag zu Gesellschaft und Kultur ging. Bei der Verleihung der Social Impact Awards begrüßte IBC Martin Österdahl, European Broadcasting Union (EBU) Executive Supervisor des Eurovision Song Contest, auf der Bühne, um den Preis entgegenzunehmen.