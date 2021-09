Neue PTZ-HD-Kamera von Marshall

Die PTZ-HD-Kamera CV605 von Marshall rundet das Portfolio des Herstellers nach unten ab.

Die neue HD-PTZ-Kamera CV605 von Marshall gibt es in schwarz oder weiß, und der Hersteller bietet sie zum Netto-Listenpreis von rund 900 US-Dollar an. Die Kamera bietet einen 3G-SDI-Anschluss, kann aber auch direkt in IP-Infrastrukturen integriert werden

Will man die Kamera im IP-Modus betreiben, kann man sie über nur ein Ethernet-Kabel nutzen: Video, Audio, Steuerung und Spannungsversorgung können über nur ein Kabel abgewickelt werden. In anderen Umfeldern kann man die Kamera über 3G-SDI via BNC-Ausgang nutzen und mit einem RJ45-Anschluss für eine einfache, lokale serielle Steuerung wie den VS-PTC-200-Controller oder einen Step-up VS-PTC-IP-Controller nutzen. Im Zusammenspiel mit einem Marshall RS7-HR Home-Run-Splitter können bis zu sieben Kameras an einem Controller gesteuert werden.

Die Kamera gibt HD-Signale ab in 1.920 x 1.080 mit progressiven Bildraten von 60/59,94/50/30/29,97/25 fps, aber es steht auch 1080i und 720p zur Verfügung. Einstellungen wie Weißabgleich, Blende, Belichtung und Farbe können über einen Soft-Codec (IP) oder über serielle Protokolle gesteuert werden.

Die CV605 ist mit einem optischen 5fach-Zoom bestückt, sie ist mit einem professionellen 2-Megapixel-Sensor ausgerüstet. Als maximaler Bildwinkel stehen Weitwinkelaufnahmen mit 85° zur Verfügung.

Das einfache Design und die Benutzerfreundlichkeit von Marshall machen diese Kamera zu einer erschwinglichen Kamera für eine Vielzahl von Broadcast- und professionellen A/V-Anwendungen, so der Hersteller.