Vidi NMS in Paris

Das Vidi Netzwerkmanagementsystem NMS ist bei vielen großen Events im Einsatz. Krispin Weiß beleuchtet das System im Video.

Das Vidi NMS ist eine herstellerneutrale Monitoring- und Geräte-Steuerungs-Software, die sowohl SDN-Funktionalität als auch Broadcast-Controller-Funktionalität beinhaltet. Krispin Weiß erklärt: »Wir können herstellerunabhängig über alle gängigen Protokolle Geräte überwachen und ansteuern – und auch zeitgesteuert Verbindungen aktivieren, überwachen und über diverse Schnittstellen mit Buchungssoftware und kundenspezifischen Systemen kommunizieren.«







Die Vidi NMS-Software umfasst als multifunktionale Lösung also die Fähigkeiten des Netzwerk-Managements, der Überwachung und Orchestrierung, Terminplanung, Abrechnung, Ressourcenverwaltung, Flow-Management und Provisionierung sowie des Scheduling und Alarm-Management in Server/Client-Architektur. Für den Anwender bündeln sich all diese Elemente gemeinsam mit dem aktuellen Netzwerkstatus in einer nutzerfreundlichen, grafisch intuitiven Übersicht.

Bei Olympia in Paris visualisierte das NMS-System die Anbindung aller Venues, zudem wurden auch Konfigurationen mit Hilfe des Vidi NMS ausgerollt.

Krispin Weiß erläutert: »Es wurden landesweit alle Venues angebunden und natürlich auch die Data Centers innerhalb von Paris. Eine große Stärke des NMS war bei diesem Projekt die Fähigkeit, das Netz des lokalen Carriers detektieren und ins NMS laden zu können, ohne dass hierfür eine aufwändige manuelle Konfiguration notwendig gewesen wäre. Das heißt, alle Gerätetypen, alle Strecken zwischen den Geräten, alle Portkonfigurationen und auch Gerätebeschreibungen wurden durch das NMS erkannt und in die Software geladen und konnten so angesteuert und visualisiert werden.«

Vidi bietet NMS in verschiedenen Paketen und Ausbaustufen an.