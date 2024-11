Zeiss stellt Supreme Zoom Radiance vor

Die modernen Cine-Zooms haben einen besonderen Charakter und ergänzen die Supreme-Objektivfamilie.

Das neue Zeiss Supreme Zoom Radiance Set enthält drei speziell entwickelte T2.9 High-End-Cine-Zooms: 15-30 mm, 28-80 mm und 70-200 mm. Mit der gleichen T* blue-Linsenvergütung wie die Supreme Prime Radiance ausgestattet, bieten sie einen ähnlichen Look mit gleichmäßigen Flares und einer wärmeren Farbwiedergabe.

»Mit den neuen Supreme Zoom Radiance-Objektiven bieten wir die einzige moderne Cine-Zoom-Familie mit einem sehr charakteristischen Look, der nicht nur zum Look der Zeiss Supreme Prime Radiance passt, sondern sich auch gut für die Verwendung mit anderen Prime-Sets wie den regulären Supreme Primes eignet. So lassen sich zusätzlich schöne Flares erzeugen, und das ermöglicht mehr Kreativität und Vielseitigkeit am Set«, sagt Christophe Casenave, Head of Business Unit Cinematography bei Zeiss. »Sie passen sogar gut zu einigen Vintage-Objektiven wie Canon K35. Insgesamt sorgt dies für einen einheitlichen Look bei Produktionen, die sowohl Festbrennweiten- als auch Zoomobjektive kombinieren möchten, und erweitert so das kreative Potenzial für Filmschaffende.«

Mehr kreative Flexibilität

Durch ihre Eigenschaft, Flares kontrollieren zu können, verleihen die Radiance Zooms – wie die Supreme Prime Radiance Objektive auch – Bildern Textur und Atmosphäre. »Flares können die emotionale Tiefe einer Szene verstärken, müssen aber planbar und konsistent sein, um den gewünschten Effekt zu erzielen«, erklärt Casenave. Die T* blue-Beschichtung der Supreme Zoom Radiance ermöglicht es, künstlerische Flares auf kontrollierte und reproduzierbare Weise zu kreieren, wenn fokussiertes Licht in den Objektivtubus geleitet wird. »Und beim Zoomen verändert sich die Form der Radiance Flares auf einzigartige Weise in der Aufnahme, was Cinematographern noch mehr kreative Möglichkeiten bietet«, fügt Casenave hinzu.

Vielseitiger Look

Getreu der Zeiss Supreme-Objektivphilosophie liefert die neue Zoom-Linie einen vielseitigen und ästhetisch ansprechenden Bildcharakter. Dank ihrer sanften Schärfe in Kombination mit einem ästhetischen Fokusabfall, einer sehr geringen Schärfentiefe und einem eleganten Bokeh bieten die Objektive eine außergewöhnliche Vielseitigkeit bei der Aufnahme. Die T* blue-Beschichtung ermöglicht nicht nur die ikonischen blauen Flares, sondern sorgt auch für eine wärmere Farbwiedergabe im Vergleich zu standardmäßig beschichteten Objektiven. Dieser wärmere Farbton verleiht dem Gesamtbild Vitalität und Kontrast und trägt zu einem lebendigeren Eindruck bei.

Konsistente Ergonomie

Die Supreme Zoom Radiance wurden unter Berücksichtigung professioneller Arbeitsabläufe entwickelt und bieten einheitliche und standardisierte Positionen für Blenden-, Fokus- und Zoomringe sowie einen Frontdurchmesser von 114 mm, wodurch ein einfacher Wechsel zwischen Supreme Prime- und Zoom-Objektiven gewährleistet ist. Diese Einheitlichkeit optimiert die Arbeit am Set, reduziert den Zeitaufwand für Anpassungen und erhöht die Gesamteffizienz während der Produktion. Trotz ihrer hervorragenden optischen Abbildungsleistung bleiben die Objektive mit einem Maximalgewicht von 3,18 kg kompakt und lassen sich so in verschiedenen Aufnahmesituationen verwenden.

Unterstützung von Objektivdaten

Die Objektive sind mit der Zeiss eXtended Data-Technologie ausgestattet. So liefern die Objektive zusätzlich zu den standardmäßigen Metadaten, die über das Cooke /i-Technologieprotokoll bereitgestellt werden, auch Bild-für-Bild-Daten zu Vignettierung und Verzeichnung. Dies vereinfacht und beschleunigt die Arbeitsabläufe, insbesondere für VFX und Virtual Production. Darüber hinaus sind die Objektive in das Zeiss CinCraft-Ökosystem integriert und über das »Zeiss Supreme Lenses« Virtual Lens Package (VLP) erhältlich, das kostenlos mit dem CinCraft Scenario Kameratracking-System geliefert wird. So können Anwender den mühsamen Objektivkalibrierungsprozesses bei Aufnahmen mit den Radiance Zooms einfach überspringen.

Verfügbarkeit

Die Zeiss Supreme Zoom Radiance-Objektive können ab sofort bestellt werden, die Auslieferung ist ab April 2025 geplant. Die drei Objektive – 15-30 mm T2.9, 28-80 mm T2.9 und 70-200 mm T2.9 – sind als Set oder einzeln bei Zeiss Cinema-Händlern erhältlich.