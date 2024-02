Zeiss stellt Nano Primes vor

Mit den Nano Primes präsentiert Zeiss eine neue Objektivfamilie mit cinematischem Look bei zugleich leichter und kompakter Bauweise.

Zeiss präsentiert mit Nano Prime die erste lichtstarke (durchgängig T1.5) Vollformat-Cine-Objektivfamilie für spiegellose Vollformat-Kameras – vorerst für Sony E-Mount. Sie kommt mit sechs Brennweiten auf den Markt: 18mm, 24mm, 35mm, 50mm, 75mm, 100mm. »Mit den Nano Primes schließen wir die Lücke zwischen Einstiegs- und High-End-Objektiven und ermöglichen damit allen Filmschaffenden auch in diesem Preissegment, einen cinematischen Look zu kreieren«, so Christophe Casenave, bei Zeiss für Cinematography Products zuständig.

Vielseitiger cinematischer Look

»Wir haben das Optikdesign der Nano Primes spezifisch für spiegellose Filmkameras entwickelt«, unterstreicht Casenave.

Die Nano Primes ermöglichen dank der geringen Naheinstellgrenze sowie der hohen Lichtstärke von T1.5 Bilder mit äußerst geringer Schärfentiefe, selbst im Weitwinkelbereich. Das Bokeh und der Schärfeverlauf sorgen für einen vielseitigen Look, der unterschiedlichen künstlerischen Ansprüchen gerecht wird, egal ob für Indie-Produktionen, Dokumentarfilme, Commercials, Serien oder Spielfilme. Der universell einsetzbare Look lässt sich zudem ausgezeichnet mit den High-End-Objektiven der Supreme Prime Familie kombinieren. »Mit einer ähnlich sanften Schärfe und ästhetischem Fokusabfall sind die Nano Primes eine ideale Ergänzung zu den Supreme Primes und eignen sich in Kombination perfekt auch für B- und C-Kameras oder Lower-Budget Produktionen«, fasst Casenave zusammen.

Kompakte und leichte Bauweise bei zugleich gewohnter Cine-Ergonomie

Zeiss betont, dass die leichte und professionelle Handhabung der Objektive sich für etablierte Workflows von Filmcrews eigne: Die konsistente Positionierung von Fokus- und Blendenring über alle Brennweiten hinweg gewährleistet einen schnellen und unkomplizierten Objektivwechsel. Dank der kompakten Bauweise in gewohnter Zeiss Qualität lässt sich die Objektivfamilie auch in dynamischen oder beengten Drehsituationen, selbst unter widrigen Bedingungen zuverlässig einsetzen. Die kalibrierten und leicht lesbaren Fokusskalen mit einem langen Fokusdrehwinkel von 280° und der Blendenring mit 90° Rotation mit nichtlinearer Skala ermöglichen ein besonders präzises und geschmeidiges Scharfstellen sowie eine feine Einstellung der Blendenöffnung.

Flexibilität durch Integration von Objektivdaten und wechselbarem Mount

Dank der integrierten elektronischen Schnittstelle werden Metadaten wie Brennweite, Fokusdistanz und Blendenwert in Echtzeit an die Kamera übertragen. Weitere Objektivdaten für Verzeichnung und Vignettierung sind im Zeiss CinCraft Ökosystem und somit für die Postproduktion (CinCraft Mapper) sowie im zuletzt vorgestellten Kamera-Tracking-System CinCraft Scenario verfügbar. Außerdem sind die Nano Primes durch das bewährte Zeiss IMS (Interchangeable Mount System) auf den einfachen Wechsel zusätzlicher Mounts vorbereitet.

Preis und Verfügbarkeit

Die Objektive können ab sofort bestellt werden. Die sechs Brennweiten – 18mm T1.5, 24mm T1.5, 35mm T1.5, 50mm T1.5, 75mm T1.5 und 100mm T1.5 – für E-Mount-Kameras sind einzeln oder als ganzer Satz mit Objektivkoffer zum Preis von 23.000 € (exkl. MwSt.) bei Zeiss Cinema-Händlern erhältlich. Die Auslieferung erfolgt ab Mai 2024.