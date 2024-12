Ninja Phone erhält Frame.io-Zertifizierung

Kurz nach der Erweiterung von Ninja Phone um 4K-UHD-Unterstützung kündigt Atomos mit sofortiger Wirkung die Camera-to-Cloud-Zertifizierung für Frame.io an.

Ninja Phone verbindet professionelle Kameras und Objektive über HDMI mit einem iPhone 15/16 Pro oder Pro Max oder einem kompatiblen iPad Pro und zeichnet direkt in 10-Bit ProRes oder H.265 10-Bit auf, während auf dem hervorragenden OLED-HDR-Monitor des iPhones oder iPads hervorragende Bilder angezeigt und bis zu 4K gestreamt werden.

Camera to Cloud mit Frame.io ist eine bedeutende Verbesserung für das Ninja Phone, das H.264-, H.265- (HEVC) oder 10-Bit-H.265-Mediendateien mit Bitraten von bis zu erstaunlichen 70 Mb/s aufnehmen und hochladen kann.

»Sie melden sich einfach direkt über die App bei Ihrem Frame.io-Konto an, wählen Ihre Komprimierungseinstellungen aus und beginnen mit der Aufnahme. So einfach ist das«, kommentierte Jeromy Young, CEO von Atomos. »Wir haben versucht, es intuitiv zu gestalten, um es an die iOS-Erfahrung anzupassen, mit erstklassiger Bildqualität, die es ermöglicht, direkt aus der Cloud in die sozialen Medien zu gehen. Bei Camera to Cloud geht es darum, Zeit zu sparen, aber mit Ninja Phone und Frame.io müssen Sie keine Qualitätseinbußen hinnehmen.«

Frame.io ist ein cloudbasiertes Tool für die Zusammenarbeit, das Kreativteams bei der Organisation, Überprüfung, Zentralisierung und Verwaltung von Medien während des gesamten kreativen Prozesses unterstützt.

Adobe unterstützt die Zertifizierung, indem es bei der Registrierung des Ninja Phone eine dreimonatige kostenlose Testversion der Frame.io V4 Pro-Pläne anbietet. Dieses Angebot gilt nur für neue Frame.io-Konten.

Das Ninja Phone kostet 399 Euro netto und ist ab sofort bei autorisierten Atomos-Händlern erhältlich.