Blackmagic senkt Preis für Pocket Cinema Camera 4K

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ist für rund 300 Euro weniger zu haben.

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K (Testbericht hier) verfügt über einen 4/3-Bildsensor mit einer Auflösung von 4096 x 2160 sowie einen MFT-Objektivanschluss.

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ist ab sofort zum Nettolistenpreis von 919 Euro bei Blackmagic Design Fachhändlern auf der ganzen Welt erhältlich. De Facto ist die Kamera bei manchen Händlern noch deutlich günstiger zu bekommen.

Im kleinen Handkamera-Body der Pocket Cinema Camera stecken zahlreiche wichtige Features. Bei der Kamera sind alle Bedienelemente für Aufnahme, ISO-Einstellung, Weißabgleich und Verschlusswinkel in Reichweite der Fingerspitzen. Die Kamera ist mit einem speziellen Sensor ausgestattet, der thermisches Rauschen reduziert und für eine höhere ISO-Empfindlichkeit sorgt. Das 5 Zoll LCD ermöglicht einfaches Fokussieren in 4K-Auflösungen.

Zusammen mit einem Atem Mini Mischer fungieren Blackmagic Pocket Cinema Kameras auch als Studiokamera. Sobald die Kamera angeschlossen ist, können die Video- und Steuersignale über die HDMI-Verbindung übermittelt werden. Die Aufnahmeanzeige fungiert dann als Tally und zeigt an, welche Kamera auf Sendung ist. Atem Software Control bietet eine CCU-ähnliche Kamerasteuerungs-Oberfläche, über die man die Kameras anpassen und abgleichen kann. Durch vertikales Verschieben des CCU-Reglers werden die Blende, und durch Verschieben nach links oder rechts, wird der Schwarzwert angepasst – so wie bei einer Broadcast-CCU. Die Software hält auch Regler für die Farbtönung zum Kameraabgleich sowie für Fokussierung, Gain und Verschlusszeit bereit. Fürs spätere Editing können mit den Kameras sogar isolierte Feeds (ISO) in Blackmagic Raw aufgezeichnet werden.

Der Dynamikumfang von 13 Blendenstufen mit dualen nativen Grundempfindlichkeiten des Sensors bis zu ISO 25.600 liefert rauscharme Bilder.

Der helle 5-Zoll-Touchscreen an der Rückseite der Blackmagic Pocket Cinema Camera erleichtert das Kadrieren und Fokussieren. Onscreen-Overlays zeigen Status und Aufzeichnungsparameter, Histogramm, Focus-Peaking-Indikatoren, Pegel, Bildrandmarkierungen und mehr an.

Alle Modelle der Blackmagic Pocket Cinema Camera werden mit der Vollversion von DaVinci Resolve Studio geliefert.

»Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K ist bei Kunden sowohl als Digitalfilmkamera und zusammen mit Atem Mini Mischern auch als Studiokamera beliebt. Neben einem großen Dynamikumfang für Digitalfilm und der DaVinci Resolve Color Science bietet sie intern auch einen Farbkorrektor, ein Tally und die Fernsteuerung für Live-Produktionen«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Wir haben viel Arbeit in unsere Herstellungsverfahren gesteckt, um die Produktionskosten weiter zu senken. Diesen neuen Niedrigpreis können wir nun an die Benutzer weitergeben. Wir freuen uns, dass wir auf diesem Weg nun allen Leuten eine fantastische Lösung für Digitalfilmqualität bieten können.«