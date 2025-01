Astera stellt QuikSpot vor

Quikspot ist eine flexible und batteriebetriebene LED-Leuchte, die speziell für Großveranstaltungen und Medienproduktionen entwickelt wurde.

Diese hochmoderne Leuchte vereint Benutzerfreundlichkeit, präzise Leistung und schnelle Einrichtung für Profis, die Wert auf effiziente und vielseitige Lösungen in kompakter Form legen.

Die QuikSpot-Leuchte, ein zoomfähiger Scheinwerfer mit einer Lichtquelle, ist vom effizienten Arbeitsablauf und dem praktischen Gehäuse der AX5 PAR-Leuchte von Astera inspiriert, nutzt aber gleichzeitig die optische Qualität der Titan LED Engine und des PlutoFresnel. Das gesamte QuikSpot-Design ist darauf ausgelegt, Zeit und Aufwand bei der Vorbereitung und Bedienung des Produkts zu sparen, was es zu einer idealen Lösung für vielbeschäftigte Verleih- und Produktionsfirmen machen soll. Diese leichten (3,5 kg) Scheinwerfer mit Schutzart IP65 bieten sowohl auf der Bühne als auch am Set eine außergewöhnliche Leistung, betont Astera.

Mit Asteras Titan LED Engine bietet der QuikSpot einen Zoombereich von 13º-60º, eine hohe Farbwiedergabe und ein verfeinertes, homogenisiertes und leistungsstarkes »One-Shadow«-Fresnel-Optiksystem. Diese Fähigkeiten gewährleisten ein überlegenes RGBMA-Farbspektrum, das sich ideal für Live- und Kameraanwendungen eignet. Die Leuchten bieten außerdem die Option drehbarer 8-Wege-Flügeltore mit integriertem SafetyLink und einer Vielzahl anderer praktischer Zubehörteile, die kreative und funktionale Beleuchtungslösungen für Auf- und Abwärtsbeleuchtung, Schlüsselbeleuchtung mit hoher Farbwiedergabe, ausdrucksstarke Hintergrundbeleuchtung und vieles mehr ermöglichen.

Leistung und Flexibilität

QuikSpot ist Asteras hellste Leuchte unter 60 W und erzeugt bis zu 3000 Lux bei 3 Metern (13º). Mit der brandneuen OutputGain-Funktion können Benutzer zwischen maximaler Leistung und tiefer Farbsättigung oder höherem CRI mit perfekten Hauttönen wählen.

Sein QuikTurn-Zoommechanismus ist zehnmal effizienter als bei vergleichbaren filterbasierten Systemen, um breitere Abstrahlwinkel zu erzielen, betont Astera. Er liefert eine harte Lichtleistung in Spot-Position und eine hohe optische Qualität in Flutlichtposition. Der Lichtstrahl kann über elliptische, drehbare Filter und die SafetyLink-fähigen Flügeltore weiter geformt werden. Einer der großen Vorteile ist der Frontdurchmesser, der es ermöglicht, dass alle vorhandenen AX5-Frontaufsätze wie Filter, Kuppeln und Snoots auch mit QuikSpot kompatibel sind. Im Gegensatz zu AX5 verwendet QuikSpot jedoch das von Astera entwickelte Farbmischsystem Titan LED Engine mit OutputGain, das satte, tiefe Farben sowie Vorteile in der Kamera und eine elegante Ästhetik gewährleistet.

Benutzerfreundlichkeit

QuikSpot kann sowohl kabelgebunden als auch kabellos betrieben werden und bietet eine maximale Akkulaufzeit von 4,5 Stunden bei voller Leistung mit aktiviertem OutputGain und bis zu 20 Stunden im Energiesparmodus. Zu den Befestigungsoptionen gehören ein abnehmbarer Bügel, TrackPin Compact für minimale Höhe beim Aufhängen und ein 3/8″-BabyPin-Gewinde auf der Rückseite für zusätzliche Flexibilität. Und wie beim AX5 sind FlexCovers erhältlich, sodass sich QuikSpot bei Firmenveranstaltungen leicht in die Umgebung einfügt.

Da die QuikSpots zu 100% kabellose Leuchten sind, können die eingebauten Akkus direkt im Gehäuse und über elektrische Kontakte aufgeladen werden, sodass keine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. Zubehör wie die neue ChargingPlate und die hochmoderne PrepBox ermöglichen es den Benutzern, DMX-Geräte einfach zuzuweisen, zu koppeln und bis zu acht Geräte gleichzeitig in nur wenigen Sekunden vorzuprogrammieren. Für den Transport bieten das robuste ChargingCase Compact und das TruckPack Platz für acht Scheinwerfer mit einer ChargingPlate und einer PrepBox. Sie können aber auch bis zu acht Flügeltore, drehbare elliptische Filter (17º x 46º), TrackPin Compact-Rigging-Zubehör und zusätzlichen Stauraum für andere wichtige Werkzeuge wie Kabel und Klemmen aufnehmen.