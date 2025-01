Praxistest: Sennheiser Profile Wireless Audiofunke

Bei digitalen WLAN-Funkmikrofonen hat man aktuell ja eine Riesenauswahl. Hollyland und DJI bauen immer kleinere Sender, die Kompatibilität steigt, und man fragt sich, was eigentlich noch verbessert werden könnte.

Nun nimmt sich Sennheiser der ganzen Sache ebenfalls an. Und damit betritt der Platzhirsch unter den Audioequipment-Herstellern die Bühne. Wie viel Innovation und Qualität in das neue Profile-Wireless-Funksystem, das einen Nettopreis von 251 Euro hat, eingeflossen sind, verrät dieser Test.

Eine wichtige Sache beim Audiorecording ist das Mikrofon. Alles, was dahinter kommt, lässt sich mit Bits und Bytes regeln. Ähnlich verhält es sich bei der Kombination aus Objektiv-Sensor-Kamera und dem Aufzeichnungsmedium. So trägt ein gutes Lavalier maßgeblich zur Audioqualität der ganzen Funkstrecke bei.

Bei der Hollyland Lark M2 (Testbericht hier) etwa gibt es gar kein externes Mikrofon mehr, hier müssen die eingebauten Mikrofone, die in immer kleiner werdenden Sendern eingebaut sind, eine gute Leistung bringen.

Sennheiser geht hier den Mittelweg und liefert sehr kompakte Sender, die ein eingebautes Mikrofon haben, intern aufnehmen können und es ermöglichen, ein zusätzliches Lavalier per Drehverschluss einzustecken. Jeder Sender hat 16 GB internen Speicher, auf dem ein zusätzliches Backup des Tones aufgenommen werden kann.

Das Profile-Wireless-Set von Sennheiser kommt in einer kleinen Tasche mit Ladecase, zwei Sendern und einem Empfänger und kostet 299 Euro.







Der 2,4-GHz-Zweikanal-Empfänger hat einen Touchscreen und kann per USB-C oder Lightning-Adapter mit Smartphone oder PC verbunden werden. Außerdem ist noch ein Blitzschuh-Adapter dabei, um den Empfänger per Miniklinke an der Kamera zu nutzen.

Die Sender haben ein eingebautes Mikrofon, eine verschraubbare Miniklinkenbuchse und einen USB-C-Anschluss und sie werden per Clip oder Magnet an der Kleidung befestigt. Die Clips haben zusätzlich noch eine Gewindeaufnahme.

Entweder muss übrigens ein Stein im Gehäuse sein, oder Sennheiser hat hier eine Menge Technik verbaut, denn trotz ihrer Kompaktheit (≈ 3,2 x 4,1 x 1,9 cm) sind die Sender keine Leichtgewichte.

Die Status-LEDs zeigen Verbindungs- und Akkustatus an, außerdem auch Clipping.

Sennheiser gibt eine Laufzeit von bis zu sieben Stunden mit einer Akkuladung an. Nutzt man nur die Sender mit interner Aufzeichnung, verdoppelt sich diese Zeit.

Aufgenommen werden kann in 24 Bit: Stereo, Mono oder mit einem Backup-Kanal. Im Modus Stereo werden die beiden Sender jeweils auf einem Kanal vom Empfänger an z.B. die Kamera weitergegeben.

Seite 1: Eckdaten

Seite 2: Praxis und Fazit