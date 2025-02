Adobe Firefly mit kommerziell sicherem Video Modell

Das neue Firefly Video Modell – das erste kommerziell sichere KI-Videogenerierungsmodell der Branche – ist die Grundlage für Generate Video (Beta) in der Firefly-App sowie für Generative Extend (Beta) in Adobe Premiere Pro.

Adobe hat die neue Firefly-App veröffentlicht – die umfangreichste Anwendung zur Erstellung von Bildern, Vektoren und jetzt auch Videos mit dem Firefly Video Model in der Public Beta. Die Firefly-App ist eine professionelle All-in-One-Lösung. Es ist das neueste Angebot in der Familie der kreativen generativen KI-Modelle von Firefly, mit denen weltweit bereits über 18 Milliarden Assets generiert wurden.

Adobe hat zwei neue Angebote eingeführt – Firefly Standard und Firefly Pro.

Alle Firefly-Tarife beinhalten unbegrenzten Zugriff auf die Firefly-Funktionen für Bilder und Vektoren sowie abgestufte Kapazitäten für Premium-Video- und Audio-Funktionen. Man kann die Firefly-Funktionalität für Ideenfindung nutzen, aber auch für die Produktion, und die Funktionen stehen in unterschiedlichsten Ausprägungen bereit im Web und in den Apps bereit.

Funktionen der Firefly-App

Video generieren (Beta), das auf dem Firefly Video Model basiert, gibt Kreativprofis Werkzeuge an die Hand, mit denen sie Videoclips aus einem Prompt oder einem Bild generieren, Kamerawinkel zur Steuerung von Aufnahmen verwenden, Bilder in professioneller Qualität aus 3D-Skizzen erstellen, atmosphärische Elemente gestalten und benutzerdefinierte Motion-Design-Elemente entwickeln können. Die Software unterstützt zunächst eine Auflösung von 1080p. In Kürze wird ein Modell mit niedrigerer Auflösung für schnelle Iterationen und ein 4K-Modell für professionelle Produktionen folgen. Kreativprofis, Unternehmen, Marken und Medienagenturen – darunter dentsu, PepsiCo/Gatorade und Stagwell – nutzen schon mit Erfolg die Beta-Version des Video Models.

Die neue Firefly-App ermöglicht multimodale Arbeitsabläufe und vereint Video-, Bild- und Vektorgenerierung in einer einzigen Anwendung. Kreativprofis können ein Bild generieren und es in ein Video verwandeln, Audio schnell in mehrere neue Sprachen übersetzen und einen Prompt schreiben, um einen Videoclip mit genau dem gewünschten Stil und Kamerawinkel zu erstellen – alles in Firefly. Um ihre Ideen und Kreationen weiterzuentwickeln, ist Firefly in Adobe Creative Cloud-Anwendungen wie Photoshop, Premiere Pro und Adobe Express integriert.

Szene zu Bild (Beta): Mit Scene to Image können Kreativschaffende nahtlos druckfertige Assets aus 3D-Formen rendern – und zwar mit der Flexibilität und Präzision, die in professionellen Grafikdesign-Workflows erforderlich sind.

Audio übersetzen für die Übersetzung von gesprochenen Dialogen in mehrere Sprachen unter Beibehaltung einer authentischen Stimme. Damit lassen sich Videos und Audiodateien übersetzen. Da Stimme, Tonfall, Kadenz und Akustik bei der Übersetzung von Videoinhalten in verschiedene Sprachen übereinstimmen, können Kreative auch den Zeitaufwand für die Synchronisation und das Abmischen von Audiodateien verringern, verspricht Adobe. Translate Audio and Video unterstützt Übersetzungen in über 20 Sprachen.

Neue Firefly-Angebote

Die Firefly Standard-Tarife ermöglichen den Zugriff auf 2.000 Video-/Audio-Credits pro Monat und bis zu 20 fünfsekündige 1080p-Videogenerationen, beginnend bei 9,99 US-Dollar.

Firefly Pro-Tarife ermöglichen den Zugriff auf 7.000 Video-/Audio-Credits pro Monat und bis zu 70 fünfsekündige 1080p-Videogenerationen, beginnend bei 29,99 USD.

Darüber hinaus wird in Kürze ein neues Firefly-Premium-Abo eingeführt, das noch mehr Audio- und Videokapazität für Kreative und Teams mit hohem Volumen bietet.

Adobes Ansatz für KI mit Firefly

Adobe entwickelt generative KI-Werkzeuge weiter, um kreative Projekte zu inspirieren und zu unterstützen, und verpflichtet sich dabei zu einem verantwortungsvollen Umgang mit KI, der sich an seinen ethischen KI Grundsätzen orientiert. Firefly wird nur auf Inhalte trainiert, für die Adobe die Erlaubnis hat, sie zu verwenden. Dazu gehören lizenzierte Inhalte aus Adobe Stock und gemeinfreie Inhalte – niemals jedoch Inhalte von Nutzer_innen.

Durch seine führende Rolle in der Content Authenticity Initiative (CAI) und durch die Förderung der weit verbreiteten Einführung von Content Credentials, einem »Nährwertkennzeichen« für digitale Inhalte, trägt Adobe ebenfalls zur Transparenz im digitalen Ökosystem bei. Um für Transparenz bei vollständig KI-generierten Inhalten zu sorgen, werden die Ausgaben des Firefly-Videomodells Content Credentials enthalten, mit denen Kund*innen mithilfe des Inspect-Tools in der Adobe Content Authenticity-Webanwendung überprüfen können, ob der Inhalt KI-generiert wurde.