Riedel stellt die nächste Generation der StageLink Edge-Geräte vor

Die kompakten, robusten I/O-Boxen erleichtern IP-basierte Audio- und Intercom-Workflows.

Riedel Communications hat die StageLink Edge-Geräte für Broadcast-, Live-Produktions- und Studio-Umgebungen entwickelt und optimieren die dezentrale Signalverteilung über generische IP-Netzwerke, wodurch die Komplexität herkömmlicher Verkabelung und Konfiguration entfällt.

Mit der StageLink-Produktreihe können Medienprofis Signale nahtlos über ihre Netzwerke erfassen und verteilen und so einen reibungslosen, zuverlässigen und kostengünstigen Übergang zu IP-basierten Workflows gewährleisten. Durch die Verwendung von Standard-Netzwerkkabeln anstelle einer speziellen Infrastruktur schaffen StageLink-Geräte ein dezentrales, skalierbares System, das Mikrofone, Intercoms, GPIO-Geräte und andere audiofähige Geräte mit beispielloser Leichtigkeit integriert.

»StageLink hebt professionelle Audio- und Intercom-Workflows auf ein neues Niveau, indem es viele manuelle Anpassungen und umständliche Einrichtungsprozesse überflüssig macht und gleichzeitig umfassende Fernverwaltungsfunktionen bietet«, so Roger Heiniger, Senior Product Manager bei Riedel Communications.

»Mit einem beeindruckenden Dynamikbereich von 151,7 dB(A) und fortschrittlichen Funktionen wie formatunabhängigen Ein- und Ausgängen, automatischer Phantomspeisungserkennung oder drei DSP-Kanälen pro universellem Eingangsport passt sich StageLink mühelos an jeden professionellen Workflow an und spart Zeit, Geld und Nerven der Techniker.«

Die neue StageLink-Produktreihe besteht aus sechs speziell entwickelten Geräten, die jeweils auf spezifische Workflow-Anforderungen zugeschnitten sind.

Der NSA-003A (Dual Partyline) ermöglicht die nahtlose Integration von älteren 2-Draht-Intercom-Systemen von Drittanbietern in die Artist- und Bolero-Ökosysteme von Riedel.

Der NSA-004A (Quad In) und der NSA-005A (Quad Out) bieten jeweils vier universelle Ein- und Ausgänge, die sowohl analoge als auch digitale Audioverbindungen unterstützen.

Der NSA-006A (Workplace) wurde als All-in-One-Schnittstelle für Medienarbeitsplätze entwickelt und verfügt über Mikrofonvorverstärker, Kopfhörerausgänge und Stereo-Lautsprecheranschlüsse.

Der NSA-007A (Dual In/Out) ist eine broadcasttaugliche 2-in/2-out-I/O-Box, die auch als klassisches analoges oder digitales 4-Draht-Gerät für Artist- und Bolero-Intercom-Systeme fungiert.

Das Angebot wird durch das NSA-010C (GPIO) vervollständigt, eine netzwerkbasierte GPIO-Schnittstelle, die entweder im integrierten Artist/Bolero-Modus oder im Standalone-Modus betrieben werden kann und nahtlose Verbindungen zu Geräten von Drittanbietern über NMOS IS-07 ermöglicht.

»Die StageLink-Familie ist so viel mehr als nur Audio- und Intercom-Schnittstellen – sie ist ein bedeutender Schritt in Richtung vollständig vernetzter Produktionsumgebungen«, so Phil Hey, Director Global Business Development bei Riedel Communications. »Durch die Nutzung offener IP-Standards und einer wirklich einzigartigen Funktionspalette wird StageLink die Arbeitsabläufe in verschiedenen Branchen revolutionieren, von Rundfunk und Live-Events bis hin zu Unternehmens-AV. Und das ist erst der Anfang – die kommenden StageLink-Geräte werden über Audio und Intercom hinausgehen und eine noch größere Bandbreite an Signalen flexibel über IP übertragen.«