Tonmeistertagung 2016: Sennheiser stellt Ambeo VR Mic vor

Vom 17. bis 20. November stellen Sennheiser und Neumann auf der Tonmeistertagung Audiolösungen vor, darunter das Ambeo VR Mic sowie eine Auswahl an Studiomikrofonen und Monitorlautsprechern. Ein Workshop, diverse Vorträge und ein Ambeo 3D Audio Demo Room runden den Messeauftritt ab.

Als erstes Produkt aus seinem Ambeo-Portfolio präsentiert Sennheiser auf der Tonmeistertagung sein neues Virtual-Reality-Mikrofon: »Mit dem Ambeo VR-Mikrofon zeigen wir ein kompaktes und überaus nutzerfreundliches Handheld-Mikrofon für Virtual-Reality-Produktionen«, erklärt Uwe Cremering, Director Ambeo Immersive Audio bei Sennheiser.

Ambeo VR Mic: kompaktes Mikrofon für VR/AR-Produktionen

Das Ambeo VR Mic nimmt dreidimensionalen Ton natürlich und räumlich auf und wurde speziell für VR/AR-Produktionsfirmen und die Ambisonics-Community entwickelt. Dem Endnutzer wird so ein realistisches, immersives Klangbild geboten. Das Mikrofon mit vier aufeinander abgestimmten Kapseln in einer Tetraeder-Anordnung wird mit 4 x 48V Phantomspeisung betrieben, die Ausgangssignale sind symmetrisch. Um sicherzustellen, dass das Ambeo VR Mic allen Anforderungen der AR/VR-Community gerecht wird, wurde der gesamte Entwicklungsprozess durch intensive Feldtests bei VR-Produzenten begleitet.

Eigene Songs per Realtime-Upmix in 3D erleben

Wer übrigens originäre Ambeo 3D-Audioaufnahmen in einer beeindruckenden 9.1 Installation mit Monitorlautsprechern von Neumann erleben möchte, kann dies täglich in Raum 2D mit Diplom-Tonmeister Gregor Zielinsky tun. Dort besteht auch die Möglichkeit, mitgebrachte Songs per Realtime-Upmix in 3D zu hören.

True-Diversity-Zweikanalempfänger für Kameras

Die Besucher der Tonmeistertagung können einen Blick auf den Kameraempfänger EK 6042 werfen: Der flexible True-Diversity-Zweikanalempfänger arbeitet gleichzeitig mit analogen als auch mit digitalen Sennheiser-UHF-Sendern zusammen.

Umfangreiches Produktportfolio für Profis

Darüber hinaus präsentiert der Audiospezialist das Drahtlossystem Digital 9000 und die Software Wireless Systems Manager (WSM). Ebenso stellt Sennheiser das für Sprache optimierte digitale Drahtlossystem Speechline Digital Wireless sowie das drahtlose PA-System LSP 500 PRO vor. Dank einer aktiven Präsentation können sich Besucher von den Vorzügen der innovativen Streaming-Lösung MobileConnect für Hörunterstützung überzeugen. Sennheisers 5.1 Surround-Mikrofon-System Esfera, die Broadcast-Headsets der 27er-Serie, das digitale Recording-Mikrofon MK 4 digital und die HF-Kondensator-Mikrofonserie MKH 8000 vervollständigen das Portfolio.

Studio-Equipment von Neumann

Neben Sennheiser präsentiert auch Neumann auf der Tonmeistertagung eine umfassende Auswahl seiner Studioprodukte. Dazu gehören das Röhrenmikrofon M 149 Tube, das U 47 fet sowie das klassische U 87 Ai zum Einsatz in Studios. Ergänzt wird die Auswahl um den Großmembraner TLM 103, das TLM 107 mit schaltbarer Richtcharakteristik und das Kleinmembranmikrofon KM 184. In aktiver Stereoaufstellung führt der Studiospezialist außerdem die Nearfield-Monitore KH 120 und KH 310 in Kombination mit dem Subwoofer KH 810 vor. Den als Midfield-Monitor einsetzbaren KH 420 präsentiert Neumann mit dem Subwoofer KH 870.

Live Mixing Workshop und Expertenvorträge

Gemeinsam mit weiteren Branchenvertretern bietet Sennheiser einen »Live Mixing Workshop« zu Studio- und Live-Beschallungskonzepten, aktuellen Technologien und praktischen Herausforderungen in der PA-Branche an.