Netflix und Sennheiser: Ambeo für Streaming-Inhalte

Ausgewählte Streaming-Inhalte von Netflix stehen dank Ambeo künftig mit räumlicherem, immersiverem Ton bereit.

Das von Sennheiser entwickelte Surround-System Ambeo ist ab sofort auf Netflix verfügbar. Es bietet dort ein immersiveres Audioerlebnis mit Standard-Stereolautsprechern. Dabei wird der Ambeo 2-Channel Spatial Audio Renderer eingesetzt, und der übersetzt immersive Original-Mischungen — etwa wenn sie in Form von Dolby Atmos oder MPEG-H Audio ankommen — in 2-Kanal-Audio, das aber ein räumliches Erlebnis bietet, das über Stereo hinausgeht.

Um das umzusetzen, haben Sennheiser und Netflix mit anderen Industriepartnern an der Feinjustierung dieses Systems gearbeitet, das nun von Sennheiser lizenziert werden kann. Netflix ist die erste Streaming-Plattform, die dieses räumlichere Audioerlebnis für ausgewählte Inhalte anbietet — ohne dass die Netflix-Kunden etwas unternehmen müssten: Das neue Feature ist nämlich Bestandteil der Netflix-App, sodass alle Nutzerinnen und Nutzer, die mit Kopfhörern oder anderen Stereoabhöranlagen entsprechende Netflix-Inhalte abrufen, auch direkt von einem räumlicheren Audio-Erlebnis profitieren.

Was ist Ambeo?

Ambeo umfasst Technologien für räumlichere Audioaufnahme und -wiedergabe in verschiedenen Bereichen. Der Ambeo 2-Channel Spatial Audio Renderer bringt die Technologie auch zu den Hörerinnen und Hörern, die nur mit Standard-Stereo-Setups abhören.

Vierte Staffel von »Stranger Things« profitiert vom neuen Audioerlebnis

Bei ausgewählten Titeln, wie etwa der Staffel 4 von „»Stranger Things«, hat Netflix Ambeo 2-Channel Spatial Audio zum Standard-Audio-Stream für jede Zwei-Kanal-Nutzung angelegt. Damit wird der räumlichere Ton automatisch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern abgespielt, ohne dass sie manuelle Änderungen vornehmen müssten.

»Sennheiser glaubt fest an die immersive Zukunft von Audio«, sagt Dr. Renato Pellegrini von Sennheisers Ambeo-Team. »Kreative auf der ganzen Welt nutzen unsere Tools, um herausragende immersive Werke zu schaffen und die Grenzen der Musik- und Filmproduktion zu verschieben. Mit Ambeo 2-Channel Spatial Audio gehen wir nun den nächsten Schritt und machen diese neue Audio-Realität für alle zugänglich.«

Ambeo 2-Channel Spatial Audio basiert auf Sennheisers jahrzehntelanger Forschung und Innovation auf dem Gebiet des immersiven Sounds und bietet ein Klangerlebnis, das weit über das hinausgeht, was Zwei-Kanal-Lautsprechersysteme normalerweise leisten können, ohne dabei den Mix oder die Tonbalance zu beeinträchtigen, erklärt der Hersteller.

Scott Kramer, Manager für Tontechnik bei Netflix, meint dazu: »Wir sind der Überzeugung, dass Ambeo Spatial Audio eine bedeutende Verbesserung für Netflix-Mitglieder darstellt. Mischtonmeister_innen sagen mir oft, dass ihre detaillierten immersiven Mischungen dadurch besser auf Stereo übertragen werden. Entscheidend ist, dass dieser Prozess die ursprüngliche Tonmischung bewahrt und die kreative Absicht mit einem bemerkenswert sauberen Klang respektiert.«

Den Original-Mix respektieren und gleichzeitig alle Optionen für das Finetuning bieten

​»Was Sennheiser von anderen Lösungen unterscheidet, ist die Tatsache, dass das Ambeo-Rendering den Original-Mix, die Tonbalance und die Dialogintegrität respektiert. Das ist genau das, was Mischtonmeister_innen suchen«, erklärt Pellegrini. »Die gesamte Verarbeitung entspricht dem Streben von Sennheiser, Tools zu liefern, die ‚transparent‘ sind und den Originalklang nicht beeinträchtigen. Vereinfacht gesagt: Sennheiser 2-Channel Spatial Audio zielt darauf ab, die Absicht der Mischung zu übersetzen, nicht sie zu überschreiben.«

Die Rendering-Software läuft in den cloud-basierten Encoding-Pipelines des Streaming-Dienstes und erzeugt Ambeo 2-Channel Spatial Audio aus vorhandenen ADM- oder IAB-Dateien, beides offene Formate nach Industriestandard. Es ist kein weiterer separater Mix erforderlich. Ein Preview-Tool ermöglicht es, Stereo mit Ambeo während der Postproduktion zu vergleichen und die Rendering-Einstellungen nach Stems/Gruppen anzupassen. Das Rendering bietet eine patentierte granulare Steuerung der Räumlichkeit, die vom vollen Ambeo-Effekt bis zum Standard-Stereo-Mixdown reicht, wobei bestimmte Kanäle von der Änderung ausgeschlossen werden können, führt Sennheiser aus. So können demnach beispielsweise Dialoge zu 100% erhalten bleiben oder leicht angepasst werden, um sie an vor- oder nachgelagerte immersive Szenen anzugleichen.

Die Gesamtlautstärke bleibt ebenfalls erhalten, außerdem kann eine Musikmischung für den linken und rechten Kanal beibehalten werden, während die immersive Ambeo-Wiedergabe auf alle anderen Kanäle übertragen wird. Natürlich sind alle Signale zeitlich korrekt ausgerichtet, um dem Originalinhalt zu entsprechen.

Mischtonmeister Mark Paterson attestierte: »Ich bin ein großer Fan von Ambeo. Ich habe bei den ‚Fear Street‘-Filmen sehr viel damit experimentiert und war beeindruckt, wie die Surround-Kanal-Informationen dargestellt wurden. Ich bin immer auf der Suche nach Wegen, den klassischen Kino-Sound nach Hause zu bringen. Bei ‚The Adam Project‘ konnte ich den Mix auf allen Geräten – von High-End-Soundbars bis hin zu iPhones – wirklich immersiv klingen lassen, was meiner Meinung nach zur emotionalen Bindung des Publikums beiträgt. Es war ein perfektes Format für ‚Stranger Things‘. Im Atmos-Mix umhüllt einen Vecnas Stimme, was ein wichtiger Teil davon ist, ihn unheimlich und überdimensional zu machen. Die Tatsache, dass Ambeo in der Lage ist, dies in Stereo wiederzugeben, ist für mich sehr beeindruckend.«