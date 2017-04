NAB2017: Media Composer First – Totgesagte leben länger

Avid stellt mit Media Composer First eine kostenlose Version des Media Composer Editingsystems vor. Sie soll ab Juni zum Download angeboten werden.

Mit Media Composer First wird demnächst eine frei verfügbare Version des Videoediting-Systems von Avid erhältlich sein. Damit will Avid die angehenden Kreativprofis und Studierenden für den Einstieg in Media Composer motivieren.

»Für junge Filmemacher, Fernsehschaffende oder Kreative in der digitalen Welt kann es wirklich schwierig sein, genau an die richtigen Tools zu kommen, mit denen sie ihre Stories auf spannende und überzeugende Weise erzählen können. Programme für nicht-professionelle Nutzer machen Spaß, stoßen aber schnell an ihre Grenzen«, sagt Dana Ruzicka, Chief Product Officer bei Avid. »Mit Media Composer First geben wir aufstrebenden Talenten den Zugang zu denselben Tools, mit denen auch die Profis der Branche arbeiten – und das komplett umsonst. Und durch die Verbindung zur Avid Artist Community können sie sich mit anderen verbinden, mit ihnen zusammenarbeiten und der Welt so ihr Können zeigen.«

Media Composer First bietet vier Video- und acht Audio-Spuren sowie einer Vielzahl von integrierten visuellen Effekten, Übergängen und Voreinstellungen für Farbkorrekturen und Titelvorlagen. Mit einer One-Click-Option für das Posten auf beliebten Social Media-Kanälen wie YouTube, Vimeo und Facebook erlaubt die Lösung darüber hinaus das einfache Teilen von Inhalten.

Avid will Media Composer First ab Juni 2017 zum kostenlosen Download auf der Website von Avid zur Verfügung stellen.