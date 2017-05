Bei Sony gibt es Veränderungen beim Broadcast-Führungspersonal in Europa und den USA. Außerdem betont das Unternehmen die Themen Vernetzung und Cloud so stark wie nie zuvor.

Vor etwa einem Jahr hatte Sony den bis dahin als Chef von Sony Professional Solutions Europe aktiven Katsunori Yamanouchi, nach vier Jahren in dieser Position, in die USA abberufen. Sein Nachfolger in Europa ist Adam Fry, der als Vice President den Sony-Geschäftsbereich Professional Solutions Europe (PSE) leitet (siehe Meldung). Vor kurzem hat Sony Professional Solutions Europe Richard Scott zum Leiter des Geschäftsbereichs Media Solutions berufen (siehe Meldung).

Katsunori Yamanouchi führte nun in seiner Position als Deputy President of Professional Solutions Americas durch die NAB-Pressekonferenz des Unternehmens. Insgesamt betonte das Unternehmen dabei die Themen Vernetzung und Cloud so stark wie nie zuvor und man konnte (und sollte vielleicht auch) den Eindruck gewinnen, dass Sony sich immer mehr zu einem Management-Software-Anbieter für den Broadcast- und Präsentationsbereich entwickelt — natürlich weiterhin mit angegliedertem Hardware-Bereich, der auch Kameras baut. Früher war die Betonung aber eher mal umgekehrt.

Einen Beleg für diesen Wandel kann man auch darin sehen, dass Sony das US-Unternehmen Crispin gekauft hat, das im Bereich Master Control Automation, Media Asset Management und Newsroom aktiv ist. Hieraus könnten sich zweifellos künftige Veränderungen ergeben, was die Sony-Lösungen Media Backbone, Venue, Navigator X und möglicherweise auch Ci betrifft.

Insgesamt waren Cloud-Themen am NAB-Stand von Sony auf vielfältige Weise präsent.