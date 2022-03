Wetterschutz: Neues LineUp bei camRade

camRade stellt eine neue Serie von Wetterschutzhüllen für Kameras und Leuchten vor — für eine breite Palette von Anwendungen

camRade ist ein bekannter Name in der professionellen Broadcast- und Filmindustrie: maßgeschneiderte Transporttaschen und Schutzhüllen für Film- und Video-Equipment sind das Metier dieses Anbieters.

In den bald schon 25 Jahren ihres Bestehens hat die ursprünglich niederländische Marke ihre Produkte wie Kamerataschen und Regenschutzhüllen immer weiter entwickelt, selbst hergestellt und vertrieben. Dabei konnte sich das Unternehmen zum Weltmarktführer im Bereich Kameraschutz für den professionellen Markt konsolidieren. Das Jahr 2022 steht für camRade im Zeichen der Einführung einer neuen Serie von Kamera- und Regenschutzhüllen für eine breite Palette von Anwendungen.

Der Broadcast-Markt ist lebendig

Obwohl sich die Medienlandschaft insgesamt stark verändert hat und sehr große Broadcast-Kameras immer öfter durch immer kleinere Camcorder ersetzt wurden, unterstützt camRade auch weiterhin den traditionellen und professionellen ENG- und EFP-Bereich. camRade betont, dass hier die Wurzeln des Unternehmens liegen und man daher auf diesen Bereich ganz besonderes Augenmerk lege: In intensiver Zusammenarbeit mit verschiedenen Sendern, Verleihern, Herstellern und professionellen Produktionsteams hat camRade nun vier neue Hüllen für den professionellen Markt vorgestellt.

Neue Produkte für (Live-)Produktion

Bei der neuen Regenschutzhülle RainCover ENG/EFP handelt es sich um eine universelle Abdeckung für eine breite Palette von Broadcast-Kameras von Sony, Panasonic, Blackmagic Ursa, Grass Valley, Hitachi, Ikegami und JVC. Diese Regenschutzhülle eignet sich sowohl für die Arbeit direkt von der Schulter, ist aber auch dann ideal, wenn die Kamera auf einer VCT-Platte, einem Stativ, einem Pedestal oder einer anderen Kamerahalterung montiert ist.

Ergänzend wurde mit dem RainCover 1X1 auch ein universeller Regenschutz für LED-Leuchten entwickelt, der sicherstellt, dass eben nicht nur die Kamera, sondern auch die Lichtquelle geschützt ist, wenn sich die Aufnahmebedingungen ändern.

camRade betont, dass die besondere Langlebigkeit und die einzigartigen Eigenschaften des RainCover 1X1 die Investition der Kunden nachhaltig schützen – was eben bei Plastiktüten, behelfsweise verwendeter Folie oder anderen billigen Schutzhüllen nicht der Fall sei.

Neue maßgeschneiderte Kamerahüllen für Panasonic- und Sony-Schulterkameras

Die CamSuit-Serie hat der Hersteller Ende 2021 neu gestaltet. Diese Serie war von Anfang an Teil der camRade-Produktpalette — und hat sich im Laufe der Jahre als sehr beliebt erwiesen. Obwohl in den vergangenen Jahren immer wieder neue Kameramodelle hinzugekommen sind, sind die Eigenschaften und das Aussehen der CamSuits gleich leistungsfähig und hochwertig geblieben, so camRade.

Neu entwickelt hat das Designteam von camRade etwa die Hüllen S1 und P2. Die zwei schwarzen Kamerahüllen bestehen aus 1000D-Cordura-Gewebe, sie decken die meisten der gängigen Schulterkameras von Panasonic und Sony ab. Die CamCover schützen vor Kratzern, die durch die tägliche Beanspruchung entstehen, erhöhen die Lebensdauer der Kameragehäuse und sorgen dafür, dass die Bodys in perfektem Zustand bleiben

Der »eingebaute« camRade RainProtector ist immer dabei und hilft, den Camcorder auch bei unerwartetem Wetterumschwung oder bei Staubaufwirbelung sehr rasch schützen zu können.

Das CamCover S1 ist ein Ersatz für die camRade Sony CamSuits und wurde für die neuesten PXW-Schulterkameras von Sony entwickelt und getestet, darunter für die Modelle PXW-X400, PXW-X500, PXW-Z450 und PXW-Z750. Die S1 ist aber auch mit den älteren, aber weit verbreiteten Kameras PMW-320, PMW-350, PMW-400 und PMW-500 kompatibel. Aufgrund der wenigen Änderungen, die Sony in den vergangenen Jahren an den äußeren Kameragehäusen vorgenommen hat, könnte sie außerdem die perfekte Abdeckung für künftige Generationen von Schulterkameras sein.

Das neue Pendant zum S1 ist das CamCover P2, das für die neuesten Panasonic Shoulder-Mount-Kameramodelle AJ-CX4000 und AJ-PX5000 überarbeitet wurde.

Sowohl die neuen RainCovers als auch die beiden neuen CamCovers sind ab sofort bei autorisierten camRade-Händlern weltweit erhältlich (darunter KST, Mediatec, Qvest, BPM und Teltec). Weitere Innovationen von camRade sollen in diesem Jahr noch folgen.