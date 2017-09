IBC2017: Bundesliga-Übertragung mit Dyvi und XT4K von EVS

EVS präsentiert die neuen Dyvi-Mischer und XT4K-Server, die Sender wie WDR, Sky Deutschland und Eurosport erstmalig für die Live-Übertragung der Bundesliga-Saison 20107/2018 einsetzen.

Viele Sender und Einrichtungen investierten in neue Technologien von EVS, um damit Liveprogramme zu produzieren. Dabei kommt ein breite Palette von Produkten zum Einsatz.

Der WDR legte seine Fernseh-, Radio- und Online-Redaktionen zusammen und baute einen Sportcampus, der mit einer komplett neuen Live-Produktionsinfrastruktur ausgestattet wurde. Der Sender hat nun ein zentrales Multimedia-Produktionsteam, das sie um den Output für die Live-Sportübertragungen kümmert und dabei zwei Dyvi-Live-Videomischer von EVS benutzt.

Die neue Produktionsinfrastruktur wurde bereits vor Beginn der Bundesligasaison 2017/2018 installiert. Von nun an werden die Software-definierten Dyvi-Mischer eingesetzt, um die Sportschau zu produzieren. MTI, einer der führenden Mediendienstleister, ist nun auch in Besitz eines Dyvi-Mischers. Diesen installierte MTI in das neue Sportzentrum, welches das Unternehmen für Eurosport gebaut hat und nun als Produktionsbasis für die Live-Sportübertragungen, insbesondere auch der Bundesliga-Übertragung, genutzt wird.

Neben diesen neuen Nutzern war der Content-Solutions-Provider Plazamedia das erste Unternehmen, das den Dyvi-Mischer von EVS integrierte. Nach einer erfolgreichen neuen Live-Remote-Produktion in der letzten Saison wird Plazamedia den Dyvi-Mischer erneut für die Doppelpass-Sendung einsetzen.

Um die Anzahl der eigenen Live-Übertragungen zu vergrößern, investierte Sky Deutschland in ein brandneues, 1700m²-großes Sendezentrum, das sich um die Produktion der Sportübertragungen kümmert. Es steht direkt neben der Zentrale in Unterföhring. Das Sendezentrum verwendet einige EVS-Technologien, unter anderem mehrere Server, die dem Bezahlsender mehr als 140 flexible Kanäle für Ein-/Ausgabe liefern. In den drei Studios, dem Hauptschaltraum und den Postproduktionseinrichtungen hat Sky Deutschland XT4K, XT3 und XS3 Live-Produktions-Server sowie ein IPDirector Produktions-Asset-Management-System, LSM Connect und XFile3 integriert. Das bedeutet, dass Sky Deutschland die Live-Bundesliga-Übertragung, die Halbzeit- wie auch Nachberichterstattung und die Magazinbeiträge sowohl in HD als auch UHD-4K produzieren können.

Der Wunsch, die großen Sportereignisse live mitverfolgen zu können, stieg in den letzten Jahren zunehmend. So hat sich auch das Unternehmen HD Broadcast besser aufgestellt, und ihre Ü-Wagen-Flotte vor der Bundesliga-Saison 2017/2018 upgegradet – mit einem Dual-LSM-Modus, bei dem sich zwei Betreiber einen einzigen Server teilen können, mit LSM Connect, zwei XFile3 Systemen und Multi-Review-Geräten. Auch MTI hat sich für das Eurosport Sportproduktionszentrum für einen XT4K-Server, ein IPDirector PAM System und LSM Connect Interface entschieden.

IPDirector und LSM Connect lässt Benutzer zügig Inhalte und Playlisten verwalten und zusammenstellen, während XFile3 den Austausch und das Archivieren von Dateien während der Live-Übertragung vereinfacht. Mit MultiReview können Regisseure schnell und synchron alle Kameraeinstellungen im Blick haben, die während der Produktion zur Verfügung stehen, ohne einen weiteren Betreiber zu benötigen. So können schneller Highlights herausgefiltert werden.

»Mit jeder neuen Saison von Sportereignissen wie der Bundesliga sehen sich Sender und Sendeeinrichtungen gezwungen, ihre Live-Produktions-Infrastruktur aufzupeppen, um sicherzugehen, das sie weiterhin das qualitativ beste Live-Programm anbieten für die Fans, die zu Hause vor dem Fernseher sitzen«, sagt Jamie Gordon Mitchell, VP Sales für Zentral- und Nordeuropa bei EVS. »Der Einsatz von EVS-Lösungen zur Übertragung dieser Saison ist ein Beleg dafür, welche Rolle unsere Technologie bei der Produktion von qualitativ hochwertigen Inhalten für die weltweit größten Sportveranstaltungen spielt.«