IBC2017: Avid-I/O-Box Artist DNxIV

Aja produziert für Avid eine besondere Version seiner ebenfalls neuen I/O-Box mit der Bezeichnung IO 4K Plus: DNxIV wird über Avid-Händler vertrieben.

Avid Artist DNxIV, so heißt die Avid-I/O-Box mit vollen Namen, ist eine neue Interface-Hardware für den Media Composer. Sie verfügt über Thunderbolt-3-Schnittstellen und kann darüber, sowie via 12G-SDI oder HDMI 2.0 Material entgegennehmen und ausspielen. Die Box beherrscht 4K/UHD mit Bildraten bis 50/60p.







DNxIV gleicht der ebenfalls neuen I/O-Box IO 4K Plus von Aja, es gibt aber ein paar Unterschiede: Die Avid-Version bietet eine XLR-Buchse für ein analoges Mikrofon und einen Pegelregler an der Frontseite. Daran kann ein Mikrofon für Voiceovers angeschlossen werden, dessen Signal dann direkt in der Box mit 16 Bit digitalisiert wird.

Neben den schon genannten, weiteren Schnittstellen auf der Geräterückseite bietet die Box in der Aja-, wie in der Avid-Version intergrierte Scaling-Funktionalität und kann in Echtzeit 4K- und UHD-Signale in HD umwandeln und so für Playout oder Monitoring-Zwecke ausgeben.

Die Avid-Box soll zum Netto-Listenpreis von rund 3.000 US-Dollar ab Mitte Oktober 2017 verfügbar werden.

Features von DNxIV im Überblick: