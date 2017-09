IBC2017: Filmlight veröffentlicht Baselight 5.0

Während der IBC2017 stellt Filmlight offiziell Baselight 5.0 vor und präsentiert die 5.0 Colour Tools aus dem gesamten Produktsortiment.

Die 5.0 Version bietet mehr als 50 neue Features und wird in zahlreichen Projekten mit komplexen Workflows eingesetzt. So wurde Baselight 5 zu einem festen Bestandteil von Blockbusterproduktionen, qualitativhochwertigen Fernsehserien und Werbefilmen.

Eine Schlüsselfunktion in der 5.0 Version nimmt Base Grade ein, eine neue Primary-Grading-Umgebung für moderne Farb-Workflows und HDR. »Base Grade beschleunigt den Vorgang unheimlich, tolle Looks zu entwerfen und aufeinander abzustimmen, und das in nur einer Ebene«, sagt Philipp Horsch, Senior Colourist und CEO bei der BFS Entertainment GmbH in München. »Die neue Unterteilung in halbdunkle/dunkle Schatten und helle/grelle Highlights, jeweils mit ihren eigenen Achsen und Vignetierungen, ermöglicht bereits die Integration von diesen vier Farbschlüsseln in eine Ebene.«

Die 5.0 Version soll auch das Colour Grading für HDR erleichtern, indem sowohl neue Farbraum-»Familien« hinzugefügt wurden wie auch das neue Gamut Compression Tool, das es ermöglichen soll, sich reibungslos zwischen den einzelnen Farbräumen bewegen zu können.

»Mit den neuen Farbraum-Familien können leichter unterschiedliche Master-Entwürfe geliefert werden«, ergänzt Horsch. »Mit der 5.0 Version kann ich mich nun ausschließlich auf die kreative Arbeit konzentrieren und muss mich nicht mit der Farbwissenschaft herumschlagen.«

Mick Vincent, Senior Colourist bei The Mill in London, fügt hinzu: »Gamut Compression kann man vor allem gut bei Autowerbung gebrauchen, bei denen die LED Bremslichter oft den Sättigungswert in die Höhe treiben. Baselight 5.0 war bereits an sich aufregend, aber nun kann man so viele neue Werkzeuge ausprobieren.«

Hinzu kommen viele neue kreative Funktionen, wie zum Beispiel: Grid Warp, Paint, Perspective Tracker und Texture Equaliser.

»Mit Baselight 5.0 können Projekte schneller und stressfreier fertig gestellt werden – und das ist der Schlüssel für TV-Inhalte, die einen ambitionierten Produktionszeitplan mit sich bringen«, sagt James Perry, Editor/Colourist bei der US-Talkshow »The Dr. Phil Show«. »Ich muss das Material nun nicht mehr für einzelne Retuschearbeiten an unsere Grafikabteilung schicken. Ich kann das in Baselight einfach selbst machen.«

Filmlight wird die neuen Funktionen in Kürze auch in ihre BLG-fähige Produktkette integrieren: Die Dailies- und Medien-Management-Plattform Daylight 5.0, Baselight für Avid 5.0 und Baselight für Nuke 5.0 werden nach der IBC2017 in die Betatestphase gehen – in die auch Prelight 5.0 bald folgen wird.