IBC2017: Ist diese Messe zu lang?

Immer wieder hört die Redaktion, dass die IBC zu lang sei.

In vielen Gesprächen mit Ausstellern taucht unter anderem auch die Frage auf, ob die IBC nicht insgesamt einfach zu lang sei. Fünf Messetage können sich tatsächlich ziehen und binden viele Kräfte. Wenn dann längere Phasen mit geringer Besucherfrequenz am eigenen Stand eintreten, fragt man sich natürlich tatsächlich, ob es das wert ist.

Die Argumentation, dass die Messe einfach so groß sei und so viele Aussteller zugegen seien, dass man den Besuchern die Zeit geben müsse, dieses Pensum überhaupt zu schaffen, greift zu kurz: In Wahrheit dürften nur wenige Besucher den Ehrgeiz haben, die gesamte Messe mit allen Hallen abzugrasen. Stattdessen versucht man doch als Besucher eher, sich einem Thema zu widmen und sich darüber möglichst effizient bei den relevanten Anbietern des jeweiligen Bereichs zu informieren.

So wird man ganz sicher recht leicht unter den Austellern und den Besuchern zahlreiche Fürsprecher für eine Kürzung der Messe finden. Wer also will lieber eine möglichst lange Messe? Der Veranstalter, das Messezentrum, sowie das lokale Hotel- und Gastättengewerbe.

Leider muss man aber sagen: Es wird sich wohl nichts ändern, wenn nicht die großen Aussteller hier mit einer Stimme sprechen und Druck aufbauen. Ob das jedoch geschieht, muss bezweifelt werden, zu unterschiedlich sind die individuellen Interessen, zu lange werden auch schon Defizite der IBC in anderen Bereichen toleriert und hingenommen, als dass man hier große Hoffnung auf Änderung haben könnte.