IBC2017: Ervan Pouliquen neuer CCO bei EVS

Ervan Pouliquen, der erprobte Spezialist für digitale Transformation, wird den Bereich Business Development für EVS verantworten.

EVS meldete, dass Ervan Pouliquen seit 1. September der neue Chief Customer Officer (CCO) des Unternehmens ist. Davor arbeitete Pouliquen 14 Jahre lang für Microsoft. Dort hatte er unterschiedliche Führungspositionen in den USA und EMEA inne – mit einem besonderen Fokus darauf, den positiven Einfluss der digitalen Transformation für große Unternehmen zu maximieren.

Zuletzt war Pouliquen bei Microsoft der Digital Solution Sales General Manager für Westeuropa. Er verwaltete den gesamten Vertrieb für die Unternehmen in der Region. Außerdem verantwortete er ein Budget von drei Milliarden US-Dollar und 650 Mitarbeiter. Während seiner erfolgreichen Karriere war er unter anderem von 2011 bis 2015 Chief Operations Officer und Chief Marketing Officer bei Microsoft BeLux. Dort war er verantwortlich für die Strategie der Tochterfirma, deren Performance, Marketing, Produkte und Business. Vor seiner Zeit bei Microsoft arbeitete Pouliquen in einigen Management-Positionen bei Großunternehmen wie McKinsey & Co, Bouygues Telecom, PepsiCo and IBM. Außerdem hat Pouliquen einen MBA an der Harvard Business School absolviert.

»Die Industrie wächst gerade an Chancen, die sich in neuen Produktionsumgebungen ergeben. Diese Veränderungen werden vor allem durch den Einsatz von neuen Technologien gefördert. Pouliquens Lebenslauf und seine vielseitige Erfahrung im Bereich digitale Medien und Cloud-basierte Technologie-Plattformen werden unser bereits existierenden Know-how ergänzen und EVS dabei unterstützen, in diesen neuen Bereichen weiterhin zu wachsen«, sagte Muriel De Lathouwer, CEO und Managing Director bei EVS.