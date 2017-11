Camerimage: Red zeigt Monstro 8K-Sensor

Red wird beim Camerimage-Festival in Polen den neuen Monstro 8K VV Vollformatsensor für Weapon-Kameras zeigen und in zwei Seminaren aktuelle Technikthemen diskutieren.

Red ist in Polen beim Camerimage-Festival mit Equipment und flankierenden Veranstaltungen präsent. Unter anderem zeigt der Hersteller den neuen Sensor Monstro 8K. Mit diesem Sensor wird es laut Hersteller möglich sein, in 8K 2,4:1 mit bis zu 75 fps oder aber mit 8K Vollformat und mit bis zu 60 fps aufzuzeichnen. Red gibt die Sensorgröße mit 40,96 mm x 21,60 mm an. 300 MB/s Datenraten erlauben es, Redcode Raw und Proxy 4K Apple ProRes oder 4K Avid DNxHR simultan aufzuzeichnen.

Camerimage-Besucher können am Red-Stand die Neuheiten in Augenschein nehmen, außerdem werden Red-Kameras auch bei Leica, Cooke, Zeiss, Angeniuex, Hawk und Panavision zu sehen sein.

Red ist offizieller Camerimage-Sponsor und wird in Polen auch zwei Seminare ausrichten.

Am 13. November 2017 werden Christopher Probst und Markus Förderer »Die Zukunft digitaler Formate« diskutieren. Die beiden werden unter anderem ausführen, mit welchen Methoden sie ihre Kameras und ihre Objektive auswählen und welche Workflows sie bei ihren jüngsten Produktionen einsetzten. Das Seminar wird im Miejskie Centrum Kultury (MCK) stattfinden.

Am 15. November 2017 wird der Colorist Ian Vertovec von der US-Postporoduktionsfirma Light Iron gemeinsam mit Dan Duran von Red die »High Resolution Image Processing Pipeline« von Red diskutieren. Teilnehmer werden die Farbtechnolgie kennenlernen, die hinter Reds Image Processing Pipeline (IPP2) steht. Light Iron wird außerdem den HDR-Workflow und das Grading der Netflix-Serie »Glow« erläutern.