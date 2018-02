Berlinale-Streaming: kostenpflichtig und limitiert

Die Berlinale stellt in diesem Jahr eine kleine Auswahl von Filmen auch per Streaming bereit: Für jeweils drei Euro können maximal 300 Interessenten pro Film auf dieses Angebot zugreifen.

Den Besuchern unterhalb der Promi-Schwelle hat es die Berlinale noch nie leicht gemacht: Stundenlanges Anstehen für Eintrittskarten, ruppige Behandlung und mitunter chaotische Abwicklung — das klingt für viele Berlinale-Besucher wahrscheinlich nicht gänzlich unbekannt. Auch in Zeiten des Online-Ticketverkaufs hat sich das nicht wesentlich geändert.

Trotzdem wird die Berlinale von Vielen geliebt. Wieso sollte man also beim Streaming von Berlinale-Filmen an der grundlegend eher wurstigen Haltung irgendetwas ändern?

Folgerichtig gestaltet sich das Filmangebot der Berlinale 2018 im Web folgendermaßen: Die Berlinale bietet erstmals eine »handverlesene Auswahl« von acht (!) Filmen als Festivalvorführungen per Streaming an. Das gemeinsame Projekt mit der Plattform Festival Scope soll Berlinale-Fans erreichen, die nicht zum Festival kommen können. Das Angebot ist kostenpflichtig und es gibt eine Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 300 pro Film.

Die Festivalwiederholungen über Festival Scope sind beschränkt auf Deutschland. Jeder der von der Berlinale präsentierten, insgesamt acht Filme aus den Sektionen Panorama, Forum, Generation und Perspektive Deutsches Kino, steht vom Tag nach der jeweiligen Berlinale-Premiere bis zum 28. Februar 2018 auf www.festivalscope.com zur Verfügung.

Das Streaming-Programm der 68. Berlinale

Perspektive Deutsches Kino: »Draußen« und »Whatever Happens Next«

Generation: »Ceres«

Panorama: »Al Gami’ya« (»What Comes Around«) und »Familienleben«

Forum: »14 Apples«, »Fotbal infinit« und »Teatro de guerra« (»Theatre of War«)

Limits eingebaut

Das Angebot gilt ab dem 17. Februar und ist begrenzt auf 300 Zugänge / Tickets pro Film. Eine einzelne Vorstellung wird zum Preis von 3 Euro angeboten, ab fünf Vorstellungen kostet das Ticket jeweils 2 Euro.

Die Berlinale sagt dazu: »Das Festivalangebot im Web trägt dem weit über Berlin hinausreichenden Interesse an der Berlinale Rechnung.«

Wie eingangs schon erwähnt: Den Besuchern unterhalb der Promi-Schwelle hat es die Berlinale noch nie leicht gemacht …