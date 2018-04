NAB2018: Lawo-Neuheiten im Überblick

Lawo präsentiert im Rahmen der NABShow 2018 als Neuheiten das Audiopult mc²56 in der jüngsten Version und den IP Multiviewer VM dmv64. Weiter meldet Lawo die Übernahme der Firma Smartdash und einen erfolgreichen Projektabschluss bei NEP Australien.

Zur NABShow 2018 präsentiert Lawo mit der aktuellen Version des Audiopults mc²56 die nunmehr dritte Generation dieser erfolgreichen Konsole.

Lawo hebt neben der kompakten Größe besonders die Touchscreens und LiveView-Video-Thumbnails und generell die Leistungsfähigkeit der Konsole hervor. Viele der Funktionen des neuen Pults wurden erstmals beim mc²96 vorgestellt und sind nun auch mc²56 integriert.

Eine weitere wichtige Neuheit ist der unbegrenzt erweiterbare IP Multiviewer VM dmv64, der die bestehende Produktlinie VM mv16-4 und VM mv24-4 ergänzt. Beim VM dmv64 arbeiten mehrere Module zusammen, die im selben Frame, aber auch auf unterschiedliche Frames verteilt sein können – und sich selbst an unterschiedlichen Locations befinden können. Durch dieses Konzept ist der Multiviewer letztlich unbegrenzt erweiterbar.

Mit der Akquisition der Firma Smartdash hat Lawo ein leistungsfähiges R&D-Team übernommen, das besonders im Bereich IP-Video-Monitoring sehr stark ist. Das Produkt SmartScope soll den Ingenieuren im IP-Umfeld wieder jene Tools an die Hand geben, die sie auch im Basebandbereich hatten. Damit soll es wieder möglich werden, auch in der IP-Welt etwa Fehlerquellen leichter aufzuspüren und Signalwege zu kontrollieren und zu verwalten.

Den erfolgreichen Abschluss eines Leuchtturmprojekt konnte Lawo ebenfalls vermelden: In Australien brachte der Hersteller gemeinsam mit NEP ein bahnbrechendes IP-Projekt auf den Weg.

Im vergangenen Jahr hatte Marc Segar, Director of Technology bei NEP Australia, erklärt: »Wir waren auf der Suche nach einer flexiblen und virtualisierten IP-basierten Umgebung, die sich für alle unsere Sportevents eignet, für jedes Projekt skalierbar ist und sich gut in Audio- und Kommunikationslösungen integrieren lässt – wohl der komplizierteste Part dabei. Die Vision von Lawo ist mit der unsrigen bestens kompatibel, und mit der Software-definierten Plattform V-Matrix und ihrer VM-basierten Funktionalität können wir jede Produktion in jedem Umfang meistern und besitzen die nötige Flexibilität, mit der wir einfach zwischen verschiedenen Projektanforderungen wechseln können.«

Dieses Projekt wurde im vergangenen Jahr nun erfolgreich realisiert — und bei der NAB2018 konnten die Partner nun die erfolgreiche Umsetzung vermelden.