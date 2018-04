NAB2018-Video: Azden SGM-250CX

Azden hat mit dem SGM-250CX ein Mikrofon im Programm, das sich für Sprachaufzeichnungen besonders gut eignen soll. Matthew Lott stellt das Mikro im Video vor.

Das kompakte Cinema-Richtrohrmikrofon mit Phantomspeisung lässt sich auch an kleineren Cinema-Kameras problemlos befestigen und ist mittels XLR-Adapter auch für den Betrieb an DSLR– und spiegellosen Systemkameras geeignet.

Das neue Mikrofon SGM-250CX passt laut Azden besonders gut zum Einsatz mit der Panasonic-Kamera AU-EVA1 (Test dieser Kamera) der Sony FS5 (Test dieser Kamera) und FS7 (Test dieser Kamera) sowie der Blackmagic Ursa Mini Pro (Test dieser Kamera). Aber auch mit spiegellosen Systemkameras, wie der Panasonic GH-5, ist es kompatibel. Für Letztere ist allerdings ein Mikrofonadapter (DMW-XLR1E ) erforderlich.

Das SGM-250CX ist mit einer Länge von nur 15 cm und einem Gewicht von lediglich 85 g äußerst kompakt konstruiert. Es ist trotzdem lang genug, um auch weiter entfernte Soundquellen zuverlässig und qualitativ hochwertig aufzunehmen, so der Hersteller.

Ins Design des Mikrofons wurde ein 35 cm langes und fest verdrahtetes XLR-Kabel integriert, das am Mikrofoneingang der Kameras oder einem Kameraadapter angeschlossen werden kann. Das hochempfindliche Kondensatorelement des Mikrofons wird mit einer standardmäßigen 48V-Phantomspeisung versorgt, die die meisten XLR-Mikrofoneingänge bereitstellen können.

Das neue Azden SGM-250CX beinhaltet die robuste SMH-X-Schock-Halterung, die an Standard-Blitzhalterungen, aber auch an diversen Tonangeln, Mounts und Stativen befestigt werden kann. Vibrationen und kleinste Bewegungen (z.B. Wind) lassen sich so ausgleichen.