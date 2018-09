Die Cinec-Awards 2018 sind vergeben: Neun Preisträger nahmen ihre Auszeichnungen bei der Verleihung in München entgegen.

Die wichtigsten Innovationen der Cinec werden mit den Cinec Awards ausgezeichnet. Damit möchte die Interessensgemeinschaft CineTechnik Bayern e.V. (CTB) herausragende Leistungen der Filmtechnik ehren.

In diesem Jahr gingen 35 Neuentwicklungen ins Rennen. Bei der Preisverleihung am Sonntag, die im Kuppelsaal der Bayerischen Staatskanzlei in München stattfand, wurden folgende Firmen ausgezeichnet: